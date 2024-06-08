07.06.2024, 10:22 66461
Осужден вице-президент киностудии "Казахфильм"
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова", сообщили в пресс-службе Антикора.
Он осужден за хищение бутафорской крепости "город Туркестан", построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза, в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу Или Алматинской области, путем незаконной реализации, что повлекло ущерб государству. Приговором суда Жубандыкову С.С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно", - говорится в сообщении Антикора.
Кроме того, проведенной работой по возврату активов земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность.
Приговор в законную силу не вступил.
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08.06.2024, 11:36 7641
В Алматы временно перекроют дорогу от Медеу до Шымбулака
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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Алматы. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 9 июня в Алматы на территории КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" пройдет ежегодная горная гонка Alatau Run-2024, которая объединяет велогонку и массовые забеги (а также пешие подъемы) по двум дистанциям: Медеу - Горельник, Медеу - Шымбулак, в 3 основных дисциплинах: бег, велосипеды и скандинавская ходьба, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
9 июня с 07.30 до 10.30 будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар от парковки на прилегающей части ВСК "Медеу" до ГК "Шымбулак".
Расписание перекрытия дорог: 9 июня с 7.30 до 10.30
07.06.2024, 14:53 52671
Алматы лидирует по нарушениям ПДД водителями мопедов
С участием мопедов с начала года совершено 436 аварий
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года за различные нарушения на дороге более 22 тысяч водителей мопедов привлечены к ответственности. Большее количество нарушений совершено в Алматы.
С участием мопедов с начала года совершено 436 аварий. Неаккуратным вождением отличаются и самокатчики. В 2024 году электросамокатчики допустили почти 10 тысяч нарушений. С их участием зарегистрировано 45 ДТП, в том числе пять - по вине водителей самокатов, сообщает Polisia.kz.
Они передвигаются, иногда заставляя пешеходов уворачиваться под свои нетерпеливые сигналы", - отметили в полиции.
Министерство внутренних дел напоминает пользователям этих средств передвижения об опасности неаккуратного вождения, несоблюдении правил поведения на улице и правил движения на дороге.
Напомним, несовершеннолетний на мопеде насмерть сбил ребенка в Атырауской области.
Ранее сообщалось, что мопеды обяжут регистрировать в Казахстане. Водителей приравняют к полноправным участникам дорожного движения.
07.06.2024, 14:09 58656
Дополнительный выходной 17 июня отменили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июня будет рабочим днем в Казахстане, поскольку духовенство страны определило начало праздника Курбан айт 16 июня, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Когда составлялся календарь праздничных и выходных дней на 2024 год, Духовное управление мусульман официально нам сообщило, что Курбан айт будет 17 июня. В связи с тем, что это рабочий день, поэтому планировалось сделать его выходным. Сейчас ДУМК заявило, что Курбан айт выпадает на 16 июня. Религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет, так как это и так выходной день", - ответили в Минтруда корреспонденту Kazakhstan Today.
Как пояснили в ДУМК, в исламе святые дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Такой год рассчитывается по смене фаз Луны. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда составляет 29 или 30 дней.
Для определения месяца зуль-хиджа 29-го числа месяца зуль-када наблюдается фаза луны. Если на закате наблюдается новолуние, то следующий день считается началом месяца зуль-хиджа. Если погода пасмурная и луны не видно, месяц зуль-када продлевается на 30 дней. Так как 6 июня 2024 года началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно Курбан Айт начинается 16 июня", - рассказали в духовном управлении.
07.06.2024, 12:00 61986
Сын погибшего на рабочем месте судьи взыскал с государства 48 млн тенге в Уральске
Суд признал, что смерть судьи наступила при исполнении им служебных обязанностей
Фото: Depositphotos
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Уральск. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сын погибшего на рабочем месте судьи Уральского городского суда взыскал с государства 48 млн тенге.
Суд №2 принял решение иск удовлетворить и постановил признать, что смерть Губашева Нурлана наступила при исполнении им служебных обязанностей председателя/судьи следственного суда города Уральска. Взыскать с департамента судебной администрации РК по ЗКО в пользу сына покойного 48 миллионов тенге", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.
Допрошенные сотрудники следственного суда пояснили, что 10 марта 2023 года в рабочий день в рабочее время во время судебного заседания при рассмотрения материала, судья Губашев удалился для вынесения судебного акта, присев за стол и при изучении нормативно-правовых актов вдруг наклонился на стол и захрипел, затем упал на пол, сразу была вызвана скорая помощь. По приезду врач скорой помощи констатировали его смерть. Также пояснили, что на тот момент в суде была очень большая нагрузка", - подчеркивается в решении.
Напомним, в марте прошлого года умер следственный судья Уральского городского суда. Мужчине внезапно стало плохо прямо на рабочем месте.
07.06.2024, 11:20 62941
В Алматы почти 100 исков на снос стройобъектов рассматривается судами
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы почти 100 исков на снос строительных объектов рассматривается судами города, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
За период с начала прошлого года в суды направлено 230 исков за нарушения требований законодательства и строительных норм (...) При этом 96 - с требованием полного или частичного сноса объектов", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля.
По данным ведомства, среди объектов, подлежащих сносу, имеются жилые комплексы и таунхаусы, по которым недобросовестные застройщики уже реализовали ряд квартир.
Нередко застройщики пользуются тем, что согласно действующему законодательству для привлечения средств дольщиков жилым домам до трех этажей разрешение не требуется, что зачастую и способствует сомнительным сделкам на рынке первичной недвижимости. Продолжительность установленных правовыми нормами процедур проведения проверки и судебных разбирательств в данном случае также позволяет недобросовестному застройщику реализовать определенное количество квартир и нежилых помещений в незаконном объекте", - добавили в акимате.
Ранее сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
07.06.2024, 09:51 67906
Акимат опроверг информацию о предстоящем строительстве "Орловских бань" в предгорье Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы опроверг информацию о предстоящем строительстве "Орловских бань" в предгорье мегаполиса, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, уведомления о начале строительно-монтажных работ на участке по улице Керей - Жанибек хандар по дороге на Медеу не поступало, предпроектную документацию на строительство объекта собственник (физлицо) не получал.
При этом в ходе визуального осмотра подтверждено, что строительство на участке не ведется, а баннеры с рекламой "Орловских бань" демонтированы. Стоит отметить, что недостроенный объект, расположенный на том же участке, вошел в ранее опубликованный список долгостроев Алматы", - сообщили в ведомстве.
В управлении отметили, что по замороженному объекту инициируется очередная внеплановая проверка с перспективой судебных разбирательств в случае выявления нарушений и игнорирования требований предписания.
Ранее согласно представленной собственником информации предписание, выданное в ходе внеплановой проверки, не исполнено в полном объеме", - добавили в управлении.
06.06.2024, 19:49 86436
В результате паводков в трех областях подтоплено 12 сибиреязвенных захоронений
Фото: pexels.com
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в СЦК вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил о мерах, принимаемых по сохранению эпизоотической ситуации.
По словам представителя МСХ, в результате паводков в Актобе, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях было подтоплено 12 сибиреязвенных захоронений, а также 8 скотомогильников в ЗКО.
Территориальными подразделениями министерства совместно с республиканской ветеринарной лабораторией по мере отхода воды были взяты образцы почв из этих захоронений. После получения отрицательных результатов все захоронения были профилактически продезинфицированы.
В результате профилактических мероприятий, в том числе вакцинации животных против особо опасных болезней, удалось сохранить эпизоотическую ситуацию и предотвратить вспышки заболеваний. В настоящее время проводится профилактическая вакцинация от 23 болезней, запланировано проведение 178,2 млн манипуляций. Вакцинация и диагностические исследования проводятся согласно плану. В целях выявления опасных и хронических инфекционных заболеваний животных запланировано проведение 74,9 млн диагностических исследований по 26 особо опасным болезням животных", - отметил вице-министр.
Напомним, в Казахстане затопило захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова заверила, что после паводкового периода эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная.
05.06.2024, 21:02 113616
Назначен новый президент аэропорта Алматы
Фото: пресс-службы аэропорта Алматы
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Альп Эр Тунга Эрсой с 16 июня покидает должность президента аэропорта Алматы, которую он занимал с июня 2021 года.
Новым президентом МАА назначен Гокер Косе. Новый президент имеет порядка 20 лет опыта в сфере операционного управления, планирования, инвестирования, финансового менеджмента и повышения эффективности аэропортовой деятельности.
Косе присоединился к холдингу TAV Airports в 2005 году. В 2006 году был приглашен в управление финансов и стратегии холдинга TAV Airports, где работал над многими проектами более 10 лет.
В 2017 году Гокер Косе вступил в должность директора по инвестициям и финансовому планированию Groupe ADP, где руководил инвестиционными проектами аэропортов Шарль де Голь и Орли в Париже. Также занимался вопросами развития бизнеса GMR Airports, индийского подразделения Groupe ADP.
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