Отчисленных из хоккейного клуба после жалоб акиму Алматы детей восстановили

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Родители детей, которых отчислили из секции после жалоб акиму Алматы на стоимость занятий хоккеем, встретились с руководителем управления спорта Рустемом Байсеитовым. В акимате им пообещали вернуть в клуб "Медведи" всех отчисленных детей, передает Kazakhstan Today.

На встрече также сообщили о решении ценового вопроса, сообщает портал inAlmaty.kz

Дети вернутся в любимую команду к своим друзьям и продолжат играть в хоккей. Цена будет такой, какой была до повышения - 20 тысяч тенге в час за аренду льда, а абонентская плата вернется на уровень в 30 тысяч тенге в месяц, включая пользование раздевалкой. Огромное спасибо всем неравнодушным, которые поддержали нас", - сказали родители.

На встрече находился представитель хоккейного клуба "Медведи". Рустем Байсеитов попросил его о том, чтобы никакого давления на родителей и их детей не оказывалось.

Также руководитель управления спорта города сообщил, что в настоящее время ведется разработка концепции развития детского массового спорта в Алматы, в том числе школьных секций и кружков. Отдельное внимание будет уделено детскому хоккею. Отмечается, что проект концепции развития хоккея будет завершен в ближайшее время и размещен на открытой платформе для обсуждения с широкой общественностью и внесения корректировок.

Первостепенный вопрос - развитие детского спорта. Однако прежде чем развивать профессиональный хоккей, необходимо сформировать детский резерв. Усиление мер в области детского спорта, в свою очередь, даст серьезный импульс развитию спорта высших достижений", - подчеркнул Байсеитов.

Напомним, родители детей, занимающихся хоккеем в клубе Medvedi Almaty, возмутились несправедливой ценовой политикой клуба. Они писали письма руководству, обращались в СМИ и высказались об этом акиму Бакытжану Сагинтаеву на отчетной встрече с населением. А на следующий день, 20 февраля, хоккейный клуб отчислил детей активистов без объяснения причин.

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