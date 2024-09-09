08.09.2024, 16:15 25516
Отец погибшего в Мангистауской области cолдата-срочника записал обращение к министру обороны Дополнено
Фото: кадр из видео Минобороны
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отец погибшего во время сборов в Мангистауской области cолдата-срочника записал обращение к министру обороны Казахстана Руслану Жаксылыкову.
Еду в военный округ города Актау. Здесь случилось такое, что застрелили моего сына из пистолета в лицо. Теперь, как говорят, это был несчастный случай. Офицер, игрался с пистолетом, и тот, сам по себе якобы выстрелил. Я прошу министра обороны РК (...) чтобы это дело так просто не сошло (...) Здесь нет несчастного случая. Просто по-своему я понимаю, чтобы пистолет выстрелил, во-первых надо достать патрон в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это точно была не игрушка и точно не играл этот офицер", - заявил мужчина.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Дополнено 08.09.2024, 16.55
В Министерстве обороны Республики Казахстан прокомментировали смерть cолдата-срочника в Мангистауской области.
Дело взято на особый контроль министра обороны. По его поручению создана специальная комиссия под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Ш-Х. Жазыкбаева. Проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии, следственным органам оказывается полное содействие для объективного расследования. Виновные лица будут привлечены к строгой ответственности", - заверили в ведомстве.
В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша". По факту смерти возбуждено уголовное дело.
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07.09.2024, 20:28 52511
Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана 8 сентября пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
На западе, в центре республики антициклон по-прежнему сохранит погоду без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на севере, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман.
Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области сохранятся заморозки 2 градуса.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане завтра синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков, температура воздуха днем составит плюс 15-17 °C.
В Алматы: облачно, без осадков, температура воздуха - плюс 21-23 °C.
В Шымкенте: облачно, без осадков, температура воздуха - плюс 23-25 °C.
06.09.2024, 16:24 81611
Депутаты подняли вопрос о возврате прежних часовых поясов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты партии Amanat опубликовали видеообращение, в котором раскритиковали необдуманное решение перехода на единый часовой пояс и обещали провести слушания с участием членов правительства и экспертов.
По словам мажилисменов, во время летних поездок по регионам страны самым часто задаваемым вопросом населения был вопрос о часовом поясе. Особенно данным вопросом обеспокоены жители ВКО, Павлодарской области, СКО, Жетысуской области.
Люди требуют вернуть прежний часовой пояс. Возможно, для жителей Костаная, Кызылорды и Западного Казахстана данный часовой пояс удобен, но не для ВКО. На востоке Казахстане рассветает в 2.30 ночи. Люди просыпаются от мычания коров, а в 17.00 уже темно. Ученики второй смены как будут возвращаться домой в таких условиях? Особенно в сельской местности, где нет уличного освещения", - озвучил возмущения казахстанцев депутат Максат Толыкбай.
Партиец отметил, что территория страны обширная и вопрос часового пояса надо было изучать заранее. Он также пообещал, что фракция проведет слушания на пленарном заседании парламента с участием членов правительства, ученых и специалистов.
Если у вас есть предложения, обращайтесь, мы обсудим их вместе и постараемся повлиять на принятие конкретного решения правительством", - заключил депутат.
Напомним, депутат Лукбек Тумашинов обратился к к министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву с вопросом, почему при переходе на единый часовой пояс не учли мнение населения.
Ранее мажилисмен Едил Жанбыршин рассказал, что казахстанские депутаты могут вновь поднять вопрос о возвращении прежнего часового пояса в Казахстане.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В комментариях к петиции казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
2 августа Минторговли отказалов удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
По словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. Авторы петиции также задались вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
06.09.2024, 14:10 84656
График взаимодействия с должниками установят для МФО
Проект предусматривает осуществление взаимодействия с заемщиками путем посещений по месту жительства либо встречи в отделении МФО
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект поправок, разработанных Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, согласно которым микрофинансовые организации будут иметь право на взаимодействие с должниками, у которых сложилась просроченная задолженность.
Проект предусматривает осуществление взаимодействия с заемщиками, имеющими просроченную задолженность путем посещений по месту жительства либо встречи в отделении микрофинансовой организации не более трех раз в неделю в период с 8.00 до 21.00 в будние дни, телефонные переговоры не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 в будний день и двух раз в период с 9.00 до 19.00 в выходной день.
Также устанавливаются требования по предоставляемой информации заемщику при осуществлении взаимодействия, а также перечень недобросовестных действий.
Вместе с тем, документом предусмотрено сокращение до десяти дней с момента наступления просрочки срока отправки уведомления заемщику. Ранее уведомления отправлялись через 20 дней с начала просрочки.
Напомним, ограничения на потребительские займы и микрокредиты ввели в Казахстане.
06.09.2024, 11:21 88101
Манул попал в объектив фотоловушки в нацпарке Чарын
Фото: instagram/qazaqormany
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Конаев. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Фотоловушка зафиксировала манула в Чарынском государственном национальном природном парке, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
В Казахстане манулы занесены в Красную книгу, охота на них запрещена с 1976 года.
Манул - редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады. На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С", - рассказали в ведомстве.
Ранее в нацпарке "Алтын-Эмель" фотоловушка засняла краснокнижного медведя, а фотоловушки, установленные в ущельях Иле-Алатауского национального парка, запечатлели обитающих там снежных барсов.
06.09.2024, 09:41 91411
Трагедия на "Майкаинзолото": родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенге
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Экибастуз. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд удовлетворил требования родственников погибшего на территории АО "Майкаинзолото" спасателя о возмещении морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба Экибастузского городского суда.
Напомним, 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО "Майкаинзолото" произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал. Погибшие являлись сотрудниками Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.
Сообщается, что по данному факту комиссией в составе МЧС, акимата Павлодарской области, госинспектора по труду, АО "Майкаинзолото", штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб проведено расследование несчастного случая, по результатам которого была установлена 100% вина работодателя.
Мать, дочь, сын и сестра погибшего спасателя Т. обратились в суд с иском о возмещении морального вреда вследствие его гибели при исполнении служебных обязанностей. Моральный вред обусловлен причиненными им нравственными страданиями, тяжестью утраты сына, отца, брата невозможностью прощания с ним при погребении, отсутствием со стороны работодателя соболезнований, поддержки", - сообщили в суде.
По данным пресс-службы, суд удовлетворил требования родственников погибшего спасателя в полном объеме, взыскав компенсацию морального вреда в размере заявленных требований 30 млн тенге в пользу каждого из родственников, всего 120 млн тенге.
Решение не вступило в законную силу.
05.09.2024, 17:06 110346
В Алматы по решению суда попала под снос очередная автомойка
Объект признан самовольной постройкой
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Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда попала под снос автомойка самообслуживания на улице Бурундайская, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат арендатором самостоятельно сегодня при содействии судебных исполнителей департамента юстиции", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что ранее арендатор участка был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Позднее управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта. Решением СМЭС города Алматы от 22 декабря 2023 года объект признан самовольной постройкой и исковые требования о сносе удовлетворены. Постановлением алматинского городского суда от 1 апреля текущего года решение первой инстанции оставлено без изменения", - добавили в акимате.
Ранее стало известно о том, что в алматинском микрорайоне Калкаман на улице Толе би сносят автомойку.
05.09.2024, 16:10 111976
Нарастающая напряженность: казахстанцам рекомендовали покинуть территорию Украины
Фото: pexels.com
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Киев. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана на Украине рекомендует казахстанцам покинуть территорию страны из-за нарастающей напряженности.
В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении ведомства.
В посольстве отметили, что для выезда с Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями.
При этом отмечается, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.
Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей", - призвали в посольстве.
Контактные номера консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях) +380673470408.
05.09.2024, 14:45 94711
Сибирская язва подтвердилась: в одном из сел Алматинской области ввели карантин
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Конаев. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Улкен Аксу Уйгурского районе Алматинской области выявили сибирскую язву у КРС, сообщили в Комитете ветконтроля и надзора МСХ РК.
5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов КРС.
По данным ведомства, в селе Улкен Аксу введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.
Территориальной ветеринарной инспекцией совместно с ветеринарными врачами МИО проводятся подворный осмотр животных, вакцинация и разъяснительная работа с владельцами животных. В населенный пункт перебрасывается Республиканский противоэпизоотический отряд МСХ для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе проведения дезинфекции, необходимый штат специалистов и спецтехники имеется", - рассказали в комитете.
Все необходимые ветеринарно-санитарные меры согласно действующему алгоритму, проводятся и находятся на особом контроле министерства сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что в селе Улкен Аксу были зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву.Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного. Забой произведен без уведомления ветеринарной службы.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?