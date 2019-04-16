Туркестан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Открыт международный автобусный маршрут Туркестан - Самарканд, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области, пассажирские автобусы ежедневно отправляются со станции "Алтын орда" в Туркестане и с автовокзала "Самарканд" города Самарканд в 18.00.

"Стоимость билета - четыре тысячи тенге. Автобус останавливается в Шымкенте, Гулистане и Джизаке. Открытие этого направления увеличит поток туристов, послужит формированию новых туристских маршрутов и укреплению торгово-экономического сотрудничества между Туркестаном и Самаркандом и послужит укреплению торгово-экономического, туристского потенциала обеих городов", - проинформировали в акимате.

Стоит отметить, что в Туркестанской области 44 перевозчика оказывают услуги по перевозке пассажиров автобусами (микроавтобусами) в количестве 1224 штук. Сеть регулярных маршрутов в области состоит из 1090 графиков на 325 маршрутах. По области в 2018 году перевезено 797 млн пассажиров. Этот показатель по сравнению с прошлым годом выше на 1,8%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства