Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе The Planet of ART-2019, передает Kazakhstan Today.

Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО совместно с Фондом Первого Президента РК открыла прием заявок на участие в новом цикле проекта. Нынешний фестиваль-конкурс посвящен Году молодежи в Казахстане и продвижению государственной программы "Рухани жангыру". Инициатива, поддерживающая молодых одаренных исполнителей, носит исключительно социальный характер.

Проект, зародившийся в 1999 году под названием "Рисуют дети мира", проходит на ежегодной основе. В течение последних 20 лет фестиваль охватил более 35 тысяч участников. The Planet of ART поощряет все формы разнообразия культурного самовыражения и укрепляет дружественные связи между молодыми исполнителями из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Финалисты предыдущего цикла выступили в штаб-квартире ЮНЕСКО и с гордостью представили нашу страну на международной арене", - сообщили в федерации клубов ЮНЕСКО.

Попробовать свои силы участники в возрасте от 12 до 17 лет смогут в номинациях вокального, инструментального и хореографического искусства. Для финалистов в Алматы пройдет серия тренингов и мастер-классов, 28 сентября состоится гала-концерт. Победители отправятся на культурно-образовательную программу в США и страны Европы.

Прием заявок продлится до 1 мая. Положение конкурса и анкета участника доступны на сайте unescoclubs.kz.

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