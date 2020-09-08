Павлодар. 7 сентября. Kazakhstan Today - Отправивший непристойные фотографии несовершеннолетней россиянке павлодарец осужден на шесть лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Непристойные фотографии высылал несовершеннолетней россиянке павлодарец. Мать девочки - жительница Российской Федерации Наталья Сташова обратилась в полицию, сообщает Павлодар-онлайн

Она рассказала, что в 2016 году на телефон ее несовершеннолетней дочери начали поступать фотографии непристойного содержания.

Стражи порядка России выяснили, что злоумышленник проживает на территории Павлодарской области. Поэтому все материалы по этому делу были направлены в Казахстан, где сотрудникам полиции удалось раскрыть преступление. Виновный осужден, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

На днях мать девочки обратилась к министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву и генеральному прокурору РК Гизату Нурдаулетову со словами благодарности в адрес полицейских Павлодарского района.

Уважаемые Ерлан Заманбекович и Гизат Дауренбекович, хочу поблагодарить сотрудника следственного отделения отдела полиции Павлодарского района Аманжола Мейрхана и заместителя начальника по следствию отдела полиции Марата Самарова за их профессионализм и добросовестное отношение к служебным обязанностям. Кроме того, я очень признательна прокурору Павлодарского района Муратбеку Касымову за то, что держал наше дело на контроле", - сказала Наталья Сташова.

Женщина отметила, что, благодаря кропотливой работе полицейских и прокурора, все доказательства собраны, а злоумышленник задержан.

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