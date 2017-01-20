Уральск. 19 января. Kazakhstan Today - Отравившимся гамбургерами жителям Уральска выплатили компенсации, сообщила 18 января в гражданском суде адвокат владельца кафе "Бургер стрит+" Айгуль Орынбекова.

Владелец кафе "Бургер Стрит +" Нариман Кубикешов выплатил пострадавшим моральный и материальный ущерб, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Уральская неделя", все пострадавшие сейчас здоровы.

"Мой подзащитный выплатил 26 из 29 пострадавших моральный и материальный ущерб, и теперь люди претензий к нему не имеют. Все выплаты были сделаны еще на этапе досудебного расследования. Согласно Конституции РК, на гражданина не может быть одновременно заведено уголовное и гражданское дело по одному и тому же факту, поэтому я, как защитник, прошу суд закрыть данное гражданское дело", - сказала адвокат А. Орынбекова.

Однако адвокат департамента по защите прав потребителей Эльмира Киматова, защищающая права отравившихся, была не в курсе того, что ответчик Кубикешов уже выплатил моральный ущерб.

"Среди потерпевших - одна молодежь, поэтому, наверное, они не знали, что нужно было меня предупредить. Какую сумму оплатил Кубикешов своим бывшим клиентам, мы не знаем, однако в своем иске наш департамент запрашивал по 100 тысяч тенге для каждого пострадавшего. В эту сумму входит стоимость лекарств и моральный ущерб", - рассказала она.

Также Э. Киматова отметила, что двое несовершеннолетних посетителей "Бургер-Стрит +" и беременная женщины подавали иск на 300 тысяч тенге, а четверо из 29 пострадавших претензий к Кубикешову не имели.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года 29 уральцев обратились в инфекционную больницу с одинаковыми жалобами. Позже выяснилось, что все они обедали в кафе "Бургер Стрит+". У больных был диагностирован сальмонеллез. Сейчас все пациенты "инфекционки" выздоровели. Кафе быстрого питания закрыто.

"Источником заражения клиентов "Бургер Стрит +" стал повар, который скрыл факт своей болезни", - сообщил главный санитарный врач Уральска Мадиниет Танауов.

По факту отравления уральцев ведется как уголовное, так и гражданское дело.

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