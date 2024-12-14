13.12.2024, 13:18 140611
Отслеживать посылки теперь можно в приложении eGov Mobile
Фото: КГД
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В мобильном приложении eGov Mobile стали доступны онлайн-сервисы Qazpost.
Благодаря этому казахстанцы могут заказывать товары с зарубежных маркетплейсов и при необходимости оформлять таможенные документы", - сообщили в АО "НИТ".
В разделе "Keruen - Доставка из-за рубежа" отображаются стоимость и сроки доставки. Также доступен калькулятор расчета стоимости доставки, включая крупногабаритные посылки, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Пользователь может добавить ожидаемую посылку для отслеживания, нажав на кнопку "Добавить ожидаемую посылку", заполнив все необходимые поля и нажав "Отправить".
В разделе "Keden - Таможенные услуги" есть возможность рассчитать пошлину и ознакомиться с часто задаваемыми вопросами. Для удобства пользователей предусмотрена поисковая строка, где по трек-номеру посылки или номеру телефона можно получить полную информацию по ранее отправленной заявке.
Сервис запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО "Национальные информационные технологии" и АО "Казпочта", - подчеркнули разработчики.
Ранее у казахстанцев появилась возможность проверить в приложении всю информацию об истории владения автомобилем с помощью сервиса "История авто".
новости по теме
13.12.2024, 16:30 126226
ГК "Правительство для граждан" препятствовала реализации инвестпроектов на 685 млрд тенге - прокуратура
Отказы препятствовали деятельности 30 отечественных и 4 иностранных инвесторов
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В столице госкорпорация "Правительство для граждан" препятствовала реализации инвестиционных проектов, отказывая в регистрации актов ввода в эксплуатацию, рассказали в прокуратуре Астаны.
Отказы основывались исключительно на отсутствии слова "эксплуатация" в целевом назначении земельного участка. Прокуратура города Астаны признала действия госкорпорации неправомерными, разъяснив, что их требования необоснованны", - проинформировали в прокуратуре.
Таким образом, отказы препятствовали деятельности 30 отечественных и 4 иностранных инвесторов, чьи проекты включают инвестиции на 685,81 млрд тенге и создание 4375 рабочих мест.
После вмешательства прокуратуры госкорпорация зарегистрировала акт ввода объекта в эксплуатацию, а незаконная практика в столице была прекращена.
Напомним, в Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав.
13.12.2024, 11:21 143706
В Алматинской области уровень воды на гидропостах достиг критической отметки
При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области уровень воды на гидрологических постах достиг критической отметки, сообщили в Казгидромете.
В связи со сложными ледовыми явлениями в период 12-15 декабря 2024 года на гидрологических постах реки Киши Алматы - МП "Медеу" и реки Киши Алматы - город Алматы наблюдается резкое повышение уровня воды", - проинформировали в пресс-службе.
В частности:
- уровень воды на гидропосте реки Киши Алматы - МП "Медеу" на 12.00 12 декабря составил 137 сантиметров;
- уровень воды на гидропосте реки Киши Алматы - город Алматы на 12.00 12 декабря составил 247 сантиметров.
При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", - пояснили в Казгидромете.
Ранее в Министерстве водных ресурсов рассказали о подготовке водохранилищ к паводковому сезону.
13.12.2024, 09:52 167951
Суд вынесет решение по делу о часовом поясе 18 декабря
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в суде Астаны прошел процесс по рассмотрению дела о возвращении прежнего часового пояса. Исход процесса станет известен 18 декабря, сообщает телеканал КТК.
Гражданский иск против отмены решения правительства о переходе страны на единый часовой пояс подал житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов. Сторону ответчика в суде представляет Министерство торговли и интеграции - то самое ведомство, которому и пришлось стать исполнителем процесса перевода страны на единый часовой пояс. Причем пришел представитель Минторговли на суд не один, а с целой группой поддержки. Его коллеги участвовали в заседании в качестве третьих лиц.
Длился процесс целый день. До обеда успели выслушать только истца. Общественник и юрист по образованию Серикжан Ахметжанов рассказал о законодательных пробелах в оформлении процесса перевода стрелок и об ощутимых его последствиях.
Приказом рабочая группа утверждена в составе 60 человек, то есть две трети от 60 - это 40 человек. А в заседании указано, что 35 якобы присутствовали. В протоколе расписались всего 11 человек, то есть не большинство и даже не две трети. Получается, что тот отчет, на который ссылаются представители Министерства торговли и интеграции, сами же не подтвердили, что он был принят кворумом", - сказал он.
Говоря о последствиях жизни в едином часовом поясе, Ахметжанов отметил рост ДТП в его родном регионе, причем по данным официальной статистики. А еще, заявил юрист, возросли угрозы безопасности школьников, учащихся во вторую смену.
Кроме этого, Ахметжанов подчеркнул, что в изначальном обсуждении вопроса не принимали участие его земляки - жители востока страны. На что ответчик заявил, что те сами проигнорировали это приглашение.
От государственных органов, перечисленных в приложении к настоящему письму, кандидатуры не представлены. Отмечаем, что на вышеуказанные письма от местных исполнительных органов ВКО ответы представлены не были", - сказал зампредседателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Бауыржан Касымов.
По данным телеканала, выступление ответчика было более емким и бюрократически декларативным. Чиновник говорил хотя и недолго, но за это время, судя по всему, успел переволноваться.
Как сообщалось ранее, на судебном процессе в режиме зум-конференции присутствовала известный юрист Анна Чернова. В ходе процесса она вместе с коллегой Еленой Алиевой заявили ходатайство о привлечении их в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, однако суд ходатайство отклонил. Анна Чернова прокомментировала журналисту Kazakhstan Today ситуацию.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез.
Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.
Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.
Депутат Елнур Бейсенбаев обратил внимание на общественный резонанс и массовое несогласие казахстанцев с объединением часовых поясов. По словам мажилисмена, с решением правительства не согласны 10 млн человек. Члены партии AMANAT предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.
13.12.2024, 08:10 201636
От должности отстранен управляющий Центральным стадионом Алматы
Фото: olympic.kz
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управляющий Центральным стадионом Алматы отстранен от занимаемой должности, сообщили в дирекции спортивных сооружений города Алматы.
Мы приносим извинения перед болельщиками за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями шести рядов (2,7% от общего количества посадочных мест на Центральном стадионе) западного сектора Центрального стадиона Алматы. Во избежание подобных инцидентов в будущем будет проведена проверка. Управляющий объектом "Центральный стадион" Бауыржан Жумажанов уже отстранен от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера вечером в Алматы "Астана" сыграла с лондонским "Челси" в матче общего этапа Лиги конференций. Болельщики выразили недовольство качеством подготовки стадиона к игре.
Мы понимаем важность комфорта зрителей, особенно на таких значимых матчах, и приложим все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", - отметили в дирекции спортивных сооружений.
12.12.2024, 18:10 301046
Жилой комплекс "Французский дом" сносят в горах Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жилой комплекс "Французский дом", расположенный в микрорайоне Карагайлы города Алматы, сносят, сообщает пресс-служба акимата.
Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Уточняется, что ранее проведенная внеплановая проверка установила, что заказчик возводит жилой комплекс с отсутствием АПЗ, согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ и экспертизы.
В отношении заказчика приняты административные меры, а после направлено исковое заявление на снос в СМЭС города Алматы (...) Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы исковые требования управления удовлетворены", - добавили в акимате.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
12.12.2024, 13:10 320176
Суд по переводу часов проходит в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В суде Астаны проходит рассмотрение дела о возвращении прежнего часового пояса.
В суд на правительство, принявшее постановление об установлении единого часового пояса на всей территории Казахстана, подал житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов.
По мнению истца, решение кабмина - это дискриминация по отношению к жителям Восточного Казахстана.
В качестве ответчиков в разбирательстве принимают участие представители Министерства юстиции, Министерства торговли и интеграции, а также Комитета технического регулирования и метрологии.
На судебном процессе в режиме зум-конференции присутствовала известный юрист Анна Чернова. В ходе процесса она вместе с коллегой Еленой Алиевой заявили ходатайство о привлечении их в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, однако суд ходатайство отклонил. Анна Чернова прокомментировала журналисту Kazakhstan Today ситуацию.
Я считаю, что суд ограничивает и право истца на заявление о ходатайстве и истребовании информации, и права третьих лиц на участие в данном процессе. Потому что суду не мешало ничего, на мой взгляд, привлечь третьих лиц, выслушать их доводы и аргументы и потом уже дать оценку при вынесении судебного акта. Но, на мой взгляд, все произошло просто по беспределу. Я расцениваю так, что мне просто сегодня закрыли рот, отключив меня от зум-конференции, выгнав оттуда. И действия прокурора тоже были возмутительны, потому что я и моя коллега Елена Алиева, мы просто воспользовались своим правом заявить ходатайство в процессе. Это регламентировано Гражданским процессуальным кодексом. Но прокурор расценил это нарушением порядка судебного заседания. Но, на мой взгляд, невозможно нарушить порядок судебного заседания, попросив заявить ходатайство. Это наше право, и мы им воспользовались. И за это нас выгнали из зала судебного заседания, из зум-конференции", - сообщила юрист.
По ее мнению, это незаконно и так в правовом государстве не должно быть.
Мы как граждане имели полное право высказать свое не просто мнение, а именно аргументы, которые основываются на законе. Но вы сами, наверное, видели, как это произошло. Поэтому я очень разочарована в том, как это все сегодня произошло в суде", - отметила Анна Чернова.
Она также заявила, что будет дополнительно направлять иск.
И моя коллега Елена Алиева, мы тоже будем вместе с ней подавать иск и присоединяться к данному иску. Я предполагаю, что, возможно, суд опять ограничит нас в нашем праве на доступ к правосудию, но тем не менее мы будем все равно это делать, пытаться, и мы хотим реализовать свое конституционное право быть услышанными в суде, быть заслушанными в суде, потому что мы все, граждане Казахстана, имеем на это право. И суд, я считаю, поступил незаконно, ограничив нас в этом нашем конституционном праве", - добавила юрист.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез.
Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.
Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.
Вчера в кулуарах мажилиса парламента РК депутат Елнур Бейсенбаев обратил внимание на общественный резонанс и массовое несогласие казахстанцев с объединением часовых поясов. По словам мажилисмена, с решением правительства не согласны 10 млн человек. Вчера же фракция AMANAT провела заседание, на котором члены партии предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.
12.12.2024, 12:18 315851
День Независимости: как будут работать ЦОНы и спецЦОНы
Фото: facebook/правительство для граждан
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - График работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни опубликовала госкорпорация "Правительство для граждан".
В связи с празднованием Дня Независимости центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в понедельник, 16 декабря. При этом суббота, 14 декабря, является рабочим днем для дежурных центров. Услуги можно будет получить с 09.00 до 13.00", - сообщили в госкорпорации.
Уже во вторник, 17 декабря, ЦОНы и спецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику.
Там напомнили, что в будние дни ЦОНы работают с 09.00 до 18.00. Дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20.00, в субботу - до 13.00. Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18.00, а выдача готовых документов осуществляется до 20.00, в субботу - до 13.00.
Актуальный список адресов дежурных центров обслуживания населения доступен на официальной странице в Instagram.
12.12.2024, 12:05 294836
Алматинский аэропорт с января 2025 года вводит новые тарифы на парковку
Фото: аэропорт Алматы
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Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Алматы с 1 января 2025 года вводит новые тарифы на парковку, сообщает пресс-служба аэропорта.
В рамках постоянной работы по обеспечению высококачественных услуг парковки и с учетом растущих эксплуатационных расходов вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту. Мы стремимся улучшить ваш опыт парковки, постоянно обновляя и совершенствуя ее, включая строительство нового въездного пандуса на второй этаж, расширение парковочных мест для удовлетворения растущего спроса и использование передовых технологий, таких как автоматизированные системы распознавания номерных знаков", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что эти улучшения направлены на обеспечение безопасности и комфорта для клиентов.
Ранее сообщалось, что в Алматы намерены реконструировать старое здание аэропорта для внутренних рейсов.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?