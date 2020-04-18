Озвучены итоги внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности "Болашак"

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Агентство РК по противодействию коррупции озвучило итоги внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Центр международных программ «Болашак», передает Kazakhstan Today.

В процессах конкурсного отбора стипендиатов потенциальные риски связаны с отсутствием четкой регламентации этапов конкурса, а также большое их количество (6 туров). На каждом из них имеется возможность принятия необъективного решения о прохождении либо не прохождении очередного тура претендентами. При этом проведение половины этапов проводятся сторонними организациям по тестированию без соответствующего сопровождения со стороны Центра", - рассказали в Агентство РК по противодействию коррупции

Отмечается, что требует пересмотр деятельность независимой экспертной комиссии по отбору претендентов. Необходимо усилить профессиональный уровень ее членов, а также усовершенствовать процесс формирования состава комиссии.

Коррупционные риски имеются вследствие неурегулированности вопросов при организации языковых курсов, в частности максимальных сроков их прохождения. В результате это приводит к тому, что стипендиаты находятся на языковых курсах по нескольку лет.

В самом процессе обучения необходима четкая, пошаговая регламентация работы по мониторингу успеваемости стипендиата, своевременному реагированию в случае неисполнения договорных обязательств, инициированию вопросов о лишении стипендии "Болашак" и др.", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, процесс трудоустройства стипендиатов также требует урегулирования. Не гарантировано трудоустройство выпускникам, обучавшимся по категории "самостоятельно поступившие", и они вынуждены сами решать эти вопросы.

Имеется возможность осуществления отработки за пределами Казахстана, а также в иностранных организациях, что нивелирует цель учреждения стипендии - применение полученных знаний в Казахстане", - уточнили в агентстве.

Существенные риски выявлены и в процедурах зачета отработанных дней, а также снятия обременения с недвижимого имущества. На сегодняшний день несовершенность данных процедур может способствовать к принятию ответственными лицами решения по своему усмотрению.

Коррупционные риски при финансировании обучения и стажировок в основном связаны с нарушениями при ведении бухгалтерского учета и вследствие отсутствия интеграций информационных систем.

Имеют место расхождения в учете стипендиатов, обучение которых профинансировано республиканским бюджетом. Данные в системах "еБолашак" и "1С Бухгалтерия" разнятся. Допускаются технические ошибки при вводе персональных данных стипендиатов (ИИН, фамилий, номеров договоров и т.д.), в результате это приводит к учету в системе одного и того же лица несколько раз", - рассказали в ведомстве.

По этим и иным коррупционным рискам, выявленным в ходе внешнего анализа, агентством сформулированы соответствующие рекомендации. Детальный план по их реализации центром уже разработан. По истечении 6 месяцев антикоррупционная служба проведет мониторинг по его исполнению.

Также отмечается, что часть мер по устранению выявленных рисков предусмотрена проектом новых правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", которые в настоящее время проходят процедуру согласования. Работа по совершенствованию правил будет продолжена.

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