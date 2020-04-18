Система Orphus

Озвучены итоги внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности "Болашак"

17.04.2020, 14:30 8749
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Агентство РК по противодействию коррупции озвучило итоги внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности  АО «Центр международных программ «Болашак», передает Kazakhstan Today.
 

В процессах конкурсного отбора стипендиатов потенциальные риски связаны с отсутствием четкой регламентации этапов конкурса, а также большое их количество (6 туров). На каждом из них имеется возможность принятия необъективного решения о прохождении либо не прохождении очередного тура претендентами. При этом проведение половины этапов проводятся сторонними организациям по тестированию без соответствующего сопровождения со стороны Центра", - рассказали в Агентство РК по противодействию коррупции

 
Отмечается, что требует пересмотр деятельность независимой экспертной комиссии по отбору претендентов. Необходимо усилить профессиональный уровень ее членов, а также усовершенствовать процесс формирования состава комиссии.
 
Коррупционные риски имеются вследствие неурегулированности вопросов при организации языковых курсов, в частности максимальных сроков их прохождения. В результате это приводит к тому, что стипендиаты находятся на языковых курсах по нескольку лет.
 

В самом процессе обучения необходима четкая, пошаговая регламентация работы по мониторингу успеваемости стипендиата, своевременному реагированию в случае неисполнения договорных обязательств, инициированию вопросов о лишении стипендии "Болашак" и др.", - пояснили в ведомстве.

 
Кроме того, процесс трудоустройства стипендиатов также требует урегулирования. Не гарантировано трудоустройство выпускникам, обучавшимся по категории "самостоятельно поступившие", и они вынуждены сами решать эти вопросы. 
 

Имеется возможность осуществления отработки за пределами Казахстана, а также в иностранных организациях, что нивелирует цель учреждения стипендии - применение полученных знаний в Казахстане", - уточнили в агентстве.

 
Существенные риски выявлены и в процедурах зачета отработанных дней, а также снятия обременения с недвижимого имущества. На сегодняшний день несовершенность данных процедур может способствовать к принятию ответственными лицами решения по своему усмотрению.
 
Коррупционные риски при финансировании обучения и стажировок в основном связаны с нарушениями при ведении бухгалтерского учета и вследствие отсутствия интеграций информационных систем. 
 

Имеют место расхождения в учете стипендиатов, обучение которых профинансировано республиканским бюджетом. Данные в системах "еБолашак" и "1С Бухгалтерия" разнятся. Допускаются технические ошибки при вводе персональных данных стипендиатов (ИИН, фамилий, номеров договоров и т.д.), в результате это приводит к учету в системе одного и того же лица несколько раз", - рассказали в ведомстве.

 
По этим и иным коррупционным рискам, выявленным в ходе внешнего анализа, агентством сформулированы соответствующие рекомендации. Детальный план по их реализации центром уже разработан. По истечении 6 месяцев антикоррупционная служба проведет мониторинг по его исполнению.
 
Также отмечается, что часть мер по устранению выявленных рисков предусмотрена проектом новых правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", которые в настоящее время проходят процедуру согласования. Работа по совершенствованию правил будет продолжена.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая