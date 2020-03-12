Пандус - не космодром: в Nur Otan потребовали адаптировать вокзалы для людей с ограниченными способностями

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В Nur Otan потребовали адаптировать вокзалы для людей с ограниченными способностями, передает Kazakhstan Today.

О развитии инфраструктуры для людей со специальными потребностями говорили на заседании Комитета партийного контроля Nur Otan. Как было отмечено, столичный вокзал "Нурлы жол" - единственная в Казахстане железнодорожная гавань, полностью адаптированная для потребностей лиц с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе партии.

С 13 по 21 февраля этого года рабочая группа Комитета проверила 92 транспортных объекта по всему Казахстану, из них 25 железнодорожных вокзалов и 31 автовокзал, а также станции: 24 железнодорожных и 12 автобусных. Результаты мониторинга, мягко говоря, удивляют.

Как отметила в своем выступлении депутат мажилиса парламента РК, президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова, только 38% от общего количества железнодорожных вокзалов приведены в соответствие с требованиями национального стандарта. Хотя у госорганов данные свидетельствуют об обратном.

Согласно сведениям местных исполнительных органов, работы по адаптации и паспортизации объектов транспортного обслуживания завершены практически во всех регионах. То есть формально объекты приняты и считаются абсолютно доступными для всех категорий граждан", - отметила Жанат Омарбекова.

Отдельное внимание спикер уделила общественном транспорту. Всего в стране на регулярных автобусных маршрутах задействовано 11 563 автобуса, однако меньше четверти из них оборудованы для людей с особыми потребностями.

Для перевозки лиц с ограниченными возможностями приспособлены лишь 2664 единицы, или всего 23%. При этом, согласно закону "Об автомобильном транспорте", транспорт общего пользования снабжается устройствами для посадки и высадки пассажиров-инвалидов. О какой доступности может идти речь, если даже нормы законодательства не соблюдаются?!" - возмутилась глава конфедерации инвалидов.

В ответ на критику вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов заявил, что министерством проводится жесткий контроль за общественными объектами (школы, больницы, аэропорты и др.).

В прошлом году проведено порядка 1300 проверок в части обеспечения инвалидам доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. По 212 объектам наложены административные штрафы на общую сумму 46 млн тенге. Реализован портал inva.gov.kz с интерактивной картой доступности самых разных учреждений. На сегодняшний день внесены данные более 31 тыс. объектов… Должен отметить, что местным исполнительным органам не в полном объеме выделяются денежные средства на адаптацию, реконструкцию объектов госорганов", - сказал вице-министр.

В свою очередь, председатель Комитета партийного контроля, депутат мажилиса Павел Казанцев подверг сомнению тезис о недостаточности финансирования. По его словам, народные избранники часто ездят по регионам и всегда обращают пристальное внимание на создание доступной среды.

Политическая воля есть, на центральном уровне утвержден план. Деньги есть, финансирование есть, вниз уходит и растворяется. А что, пандус - это космодром?! Даже если 500 лет этому зданию, сделать пандус, прикрепить навигационные доски, указатели несложно", - подчеркнул председатель Комитета.

На сегодняшний день в Казахстане проживают порядка 700 тыс. граждан с инвалидностью, а в целом к маломобильным группам относится около 30% населения.

Стоит отметить, что в рамках инициированного по поручению Елбасы, председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева системного проекта "Кедергісіз келешек" по всей стране адаптировано уже более 20 тыс. социально значимых объектов, принято 78 поправок в законодательство, пересмотрены СНиПы и др. Порядка 13 тысяч членов Nur Otan - это люди с особыми потребностями.

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