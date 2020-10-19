Парк на 16 гектаров открыли в Нур-Султане

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Столица развивается в рамках концепции мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город", на улицах появляется все больше мест для комфортного и продуктивного отдыха, передает Kazakhstan Today.

Новая точка притяжения открылась в жилом массиве Коктал-1. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

На карте Нур-Султана уже по праву можно обозначать новые точки притяжения горожан и гостей столицы. В этом году безопасных и комфортных общественных пространств стало в разы больше, что во время карантина стало крайне необходимым.

В жилом массиве Коктал-1 (район Сарыарка) открыли парк площадью почти 16 гектаров. Новое пространство разделено на три большие зоны", - написал Алтай Кульгинов.

Первая - зона тихого отдыха. Здесь, к примеру, установили амфитеатр - можно будет организовать кинотеатр под открытым небом, также есть ротонда — молодожены могут проводить бракосочетания. В тихой зоне созданы комфортные условия для прогулок и отдыха.

Вторая зона - для спортивного отдыха. Территорию оснастили баскетбольной площадкой, футбольным полем, волейбольной площадкой, теннисным кортом, площадкой для воркаута и местом для занятия йогой. Все спортивные площадки огорожены.

Третья зона - зона детского отдыха. Она включает в себя детские площадки, в том числе и для детей дошкольного возраста.

Особенность парка заключается в том, что велодорожка проходит по всему периметру общественного пространства, тем самым закольцовывает все три зоны парка. Также оборудовали специальную площадку для выгула собак.

В парке высаживаем деревья, в дальнейшем он станет еще и своего рода экозоной. Устанавливаем камеры видеонаблюдения", - отметил аким столицы.

Все зоны также можно будет использовать зимой: кататься на коньках, лыжах и т.д.

Столицу развиваем в рамках концепции мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город". Одним из приоритетов является создание мест для прогулок и занятий спортом. Места выбираем так, чтобы в каждом районе были свои точки притяжения", - написал Алтай Кульгинов.

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