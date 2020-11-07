Парк спецавтотранспорта пополнился в Акмолинской области

Кокшетау. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области пополнился парк санитарного автотранспорта, полицейских машин, спасательной техники и пассажирских автобусов, передает Kazakhstan Today.

Сегодняшним утром на Центральной площади Кокшетау состоялся "парад санитарного автотранспорта, полицейских машин, спасательной техники и пассажирских автобусов", - сообщили в управление внутренней политики Акмолинской области.

Ключи от спецавтомобилей медицинским работникам, полицейским и спасателям вручил аким региона Ермек Маржикпаев.

Сегодня медицинские организации получили 8 передвижных медицинских комплексов, которые уже в эти дни начнут работать в селах, а также 38 единиц санитарного автотранспорта. До конца года мы ожидаем прибытие еще 20", - отметил глава области.

Ранее в область прибыли 8 передвижных медицинских комплексов, которые были переданы районным больницам.

В комплексах имеются кабинеты общего приема, акушера-гинеколога, лучевой диагностики, зона врача общей практики, аптечный пункт, зона приема анализов, портативный УЗИ экспертного класса. Это позволит компенсировать дефицит профильных специалистов в селах.

Теперь благодаря спецавтотранспорту население самых отдаленных населенных пунктов будет иметь доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Это очень важно, ведь часто от скорости оказания медицинской помощи зависит человеческая жизнь", - подчеркнул Маржикпаев.

По информации ведомства, на борьбу с пандемией в регионе из местного бюджета выделено 4 млрд тенге. На эти средства была обновлена материально-техническая база больниц. Также приобретено все необходимое оборудование, пополнены запасы медикаментов и индивидуальных средств защиты. Готовность коечного фонда на сегодня составляет более 700 коек (инфекционных - 580, карантинных - 130). Дополнительно, в резерве имеется 5 тыс. коек на базе государственных и частных медицинских организаций, санаторно-курортных учреждений.

В регионе в рамках проекта "Уйдегі стационар" работают 147 мобильных медицинских бригад.

Обновился автопарк и полицейских служб. Для выполнения профессиональной деятельности было передано 24 патрульных автомобиля. За год из местного бюджета выделено финансирование на приобретение 62 единиц спецтранспорта для правоохранительных органов.

Также спасателям региона было вручено 5 единиц современной специальной пожарной техники, приобретенных за счет областного акимата.

Сегодня к вручению ключей прибавилось еще одно важное событие - парки Кокшетау пополнились новыми 16 автобусами. "К слову, также состоялось открытие Центра инфекционных заболеваний. Данный объект построен в очень короткие сроки - всего за два месяца. Стоимость проекта составила 7,2 млрд тенге", - добавили в УВП области.

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