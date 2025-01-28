Паркинг-долгострой сносят на проспекте Аль-Фараби в Алматы   

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщает о сносе недостроенного многоуровневого паркинга севернее проспекта Аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.





По информации ведомства, в 2007 году частная компания на арендном участке приступила к строительству 5-ярусного паркинга. Однако с конца 2009 года строительно-монтажные работы приостановлены на уровне 1-2-го этажах.









В 2015 году право временного землепользования было прекращено, после чего специалистами ТОО "Сейсмостройзащита" проведено обследование несущих и ограждающих конструкций объекта. Экспертами по результатам обследования рекомендовано произвести демонтаж существующих конструкций.





В 2018 году суд удовлетворил исковые требования управления о сносе строения.





Демонтаж незавершенного объекта начат сегодня. Стоит отметить, что это уже второй объект, демонтируемый в Медеуском района на сегодня. Накануне также начат снос недостроенного здания на улице Радлова, участок 9/1, по решению суда", - отметили в управлении.





В пресс-службе подытожили, что с начала 2023 года полностью или частично снесено 65 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.