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Парламент РК одобрил Конвенцию по защите прав работников неполного рабочего дня

31.03.2022, 11:45 17876
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В сенате приняли закон "О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени", сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени была принята на генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года. Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров; безопасности и охраны труда; защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; недопущения дискриминации в области труда и занятий", - проинформировал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

 
Настоящая конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий. В свою очередь Трудовым кодексом РК предусмотрены особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников иными законами Республики Казахстан.
 
Таким образом, принятие конвенции не будет обязывать работодателей устанавливать неполный рабочий режим для работников, работающих в таких сферах, где не может быть установлен неполный рабочий режим (сфера здравоохранения, правоохранительная служба и другие).
 

По данным Бюро национальной статистики, по итогам IV квартала 2021 года порядка 470 тысяч работников в различных отраслях были заняты в режиме неполного рабочего времени. Около половины из них были заняты менее 20 часов в неделю. Большинство из них были заняты в сельском хозяйстве, образовании и промышленности", - сообщил министр.

 
Согласно конвенции, под термином "трудящийся, занятый неполное рабочее время" подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время и находящегося в сравнимой ситуации.
 
В соответствии с конвенцией должны быть приняты меры, предусматривающие, что основная заработная плата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не меньше чем рассчитываемая теми же методами основная заработная плата работников, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации.
 
В свою очередь аналогично конвенции национальным трудовым законодательством предусмотрены государственные гарантии в области оплаты труда работников.
 
Также конвенцией предусматривается, что системы социального обеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны, как и работникам, занятым полное рабочее время. Эти условия могут определяться пропорционально продолжительности рабочего времени, взносам или заработкам.
 
Следует отметить, что аналогично национальное трудовое и социальное законодательство не ограничивают права работников, занятых неполное рабочее время, по сравнению с работниками, занятыми полное рабочее время.
 
В частности, выплата по потере дохода из системы обязательного социального страхования напрямую зависит от размера среднемесячного застрахованного дохода работника и стажа его участия в системе и не зависит от формы или вида его занятости.
 

Ратификация конвенции не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий и финансовых затрат из государственного бюджета. Полагаем, что принятие конвенции не приведет к трудовым спорам в части дискриминации работников, занятых неполное рабочее время. При этом принятие конвенции обеспечит защиту трудовых прав работников, осуществляющих трудовую деятельность, и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области", - резюмировал глава министерства.

 

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Житель Актау снял на видео тюленя, отдыхающего на мелководье

31.03.2022, 20:59 5806
Житель Актау снял на видео тюленя, отдыхающего на мелководье
Фото: Скрин с видео
АКТАУ. 31 МАРТА - В Актау местный житель запечатлел на камеру смартфона тюленя, отдыхающего на мелководье у берега, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам автора ролика, млекопитающее не нуждалось в помощи. Проплыв немного вдоль побережья, тюлень погрелся на солнце и вновь уплыл в глубину, сообщает "Лада".
 
 
В январе в Актау установили скульптуру в знак "протеста против бездушного отношения к окружающему нас миру". Малая архитектурная форма "Тюлень" изготовлена и установлена за счёт спонсорских средств. Авторское произведение создано творческим коллективом ИП "Master Mind". Высота фигуры составляет 2.3 метра. 
 

Аким Алматы встретился с представителями творческой интеллигенции

31.03.2022, 15:49 11471
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с представителями творческой интеллигенции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во встрече приняли участие более 40 деятелей искусства, культуры и науки, в том числе представители театра и кино, эстрадной и народной музыки, литературы, изобразительного, монументального и прикладного искусства, музееведения, архитектуры и др. Аким выразил им признательность за их вклад в культуру Казахстана, а также подчеркнул важную роль и значение творческой интеллигенции в нравственном воспитании молодежи и в привитии обществу высоких общечеловеческих ценностей через искусство и литературу, сообщили в акимате города. 
 
Представители творческой интеллигенции обсудили актуальные вопросы об уровне развития искусства и литературы, о необходимости организации творческих мастерских, развитии традиционной музыки, модернизации музеев города и другие.
 
Как подчеркнул Ерболат Досаев, Алматы является культурным и научным центром страны. Он выразил готовность оказывать содействие в реализации творческих проектов и уделять внимание развитию искусства и культуры в целом.
 
Также аким поблагодарил представителей творческой интеллигенции за их идеи и предложил проводить подобные встречи на регулярной основе, чтобы обмениваться мнениями и результатами проделанной работы.
 

В Костанайской области фермеры вынуждены пускать скот под нож из-за дефицита пастбищ

31.03.2022, 13:31 15526
В Костанайской области фермеры вынуждены пускать скот под нож из-за дефицита пастбищ
Фото: Хабар 24
КОСТАНАЙ. 31 МАРТА - В Костанайской области фермерам катастрофически не хватает пастбищных угодий. Из-за дефицита земли не удается набрать достаточного объема кормов, что вынуждает некоторых пускать скот под нож, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", уже несколько лет для скота в селе Жаксылык не хватает пастбищ. Местный житель Ертай Жалелов, который занимается скотоводством, рассказал, что дефицит заставил сократить поголовье почти вдвое. Четыре сотни овец "пошли под нож". 
 
900 гектаров, которые официально предназначены для выпаса скота, недостаточно, есть и дополнительные земли, но они принадлежат местному ТОО.
 

Они имеют 4 тысячи гектаров пастбищ. И 390-400 гектаров пашни. Но их земля бездействует. Они не занимаются скотом, землей не пользуются. В течение уже 11 лет. И не разрешают ни пасти, ни косить", - говорит житель села Жаксылык Ертай Жалелов.

 
Жители сел Айсары и Жаксылык на встрече с районным акимом рассказали об имеющихся проблемах. 
 

Я знаю эту ситуацию. И здесь, и в селе Жаксылык. Там 4 тысячи гектаров пустуют. Хозяин сам не использует, и народу не дает. Как мне известно, он сейчас предлагает вам на продажу. Еще кому-то хочет продать. А также есть у него намерение отдать эту землю под залог и получить кредит в банке. И оставить ее там навсегда. Но мы этого не допустим", - заверил аким Костанайского района Жансултан Таукенов.

 
В Костанайском районе в дефиците 129 тысяч гектаров пастбищ. По словам акима, некоторые аграрии идут навстречу и выделяют земли для частных подворий. Кто-то отказывается. На них местные власти повлиять не в силах. В стране до конца года мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Но сельчанам районный аким пообещал, что к тому моменту соберет список неиспользуемых пастбищ и сенокосных угодий. В рамках закона вернет эти гектары в госсобственность.
 

В Алматы в рамках Программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток

31.03.2022, 09:38 20561
В Алматы в рамках Программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - В Алматы в рамках программы реновации планируется снос 708 ветхих домов (6637 квартир) и строительство 683 домов (34 605 квартир) общей площадью свыше 2 млн квадратных метров. Ряд экспертов считает, что в этой программе заложены немалые коррупционные риски, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Зачастую плотность застройки, населения, нагрузка на окружающую среду, социальную инфраструктуру, инженерные сети и транспортные потоки не учитываются, сообщает Informburo.kz.
 
Урбан-активисты считают, что программа реновации содержит ряд неоднозначных понятий. Например, что такое "ветхое жилье"? Кто и каким образом должен определять его ветхость и является ли оно тождественным понятию "аварийное жилье"? Если жилье ветхое, но не аварийное, нужно ли его обязательно сносить или можно отремонтировать? 
 

Разница между реновацией и сносом в том, что реновация - это процесс улучшения без разрушения целостности структуры. Ну а снос, соответственно, - уничтожение структуры целиком. Пока в Алматы плохо понимают значение термина и вслед за Москвой вводят программу реновации, в которой говорится о сносе существующих зданий. Только это не реновация, а больше ликвидация старого жилого фонда", - считает архитектор Жанна Спунер. 

 
Типы реноваций бывают разные. Например, можно провести в старом здании капитальный ремонт, лишь немного подправив структуру. Или сохранив фасад здания, полностью перестроить внутреннюю начинку. Бывает, что меняют функцию здания. Например, из бывшего общественного здания делают отель. 
 
По мнению Жанны Спунер, самое важное в этом - провести тщательные исследования, а затем организовать соучастное или социальное проектирование, вовлекая жителей для принятия решений. Далее вместе с главными стейкхолдерами и экспертами принимать решение: можно ли это здание реновировать или его остается только снести? Такой подход ускоряет получение людьми комфортабельного пространства для жизни. 
 
Так, в Германии 90% зданий, построенных в советское время, было сохранено и реновировано. Это не просто экономно, но и экологично, потому что в Алматы отсутствуют полигоны по утилизации строительных отходов. При этом, конечно, какой-то процент жилья, особенно частного, придется снести как опасное или устаревшее. И, как отметила архитектор, в Алматы нежелательно строить жилые дома выше 7 этажей.
 
Аналогичного мнения придерживается профессор Казахстанской архитектурно-строительной академии Павел Савранчук.
 

Само понятие "ветхое жилье" не бескомпромиссно. Это не приговор. Если оно находится вблизи общегородских магистралей, не представляет исторической либо архитектурной ценности, имеет физический износ свыше установленного норматива, морально устарело, инженерно не благоустроено, есть желание жильцов к переселению, - безусловно, может быть снесено и заменено новой современной застройкой", - считает Павел Савранчук.

 
Но судьбу ветхого жилья должна определять еще и независимая профессиональная экспертиза, а не заинтересованный застройщик, уверен профессор.
 

Дело в том, что любое сооружение может быть восстановлено во всех параметрах, доведено до уровня современных эксплуатационных требований. Нужна очевидная целесообразность, политическая воля городской администрации и финансовое обеспечение", - заключил он. 

 
По мнению спикера, как показывает практика градостроительства, наиболее благоприятным и привлекательным для жизни город становится при смешанной застройке различных временных периодов (отрицательный пример - единовременная крупномасштабная застройка Астаны - город не для пешеходов). Для увеличения плотности населения и доведения ее до рациональных параметров "депрессивные", не имеющие ценности участки должны освобождаться и реконструироваться (кардинально изменять параметры). Однако этот процесс должен происходить не тотально. 
 
Павел Савранчук отметил, что даже в границах одного городского участка (укрупненного квартала) может сохраняться сложившаяся застройка в органичном сочетании с имплантируемой новой и, конечно, при обеспеченности социально-культурной и инженерной инфраструктурой. Вот это и есть реновация, то есть обновление - достижение необходимых качеств без кардинального изменения общей системы.
 

Решение о мероприятиях реновации конкретного участка должно учитывать интересы городского района и города в целом, как при лечении какого-либо органа важно не навредить всему организму. Волевые решения здесь неприемлемы, особенно продиктованные интересом застройщика. И это касается не только застройки, но и всех систем городской жизни: транспорта, озеленения, водоотведения и так далее. Пример: "ветхая" трамвайная инфраструктура Алматы была волюнтаристски уничтожена. Это вместо того, чтобы ее восстановить и развивать!" - сказал профессор.

 
Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов считает, что реновация, даже если под ней понимается снос, может быть разной. Тут многое зависит от позиции жильцов и застройщика, которого они выберут. 
 

Понятно, что далеко не все люди согласны переезжать из своего привычного района, да и плюс к тому переселяться в новые высотные дома без палисадников и уютных зеленых дворов. Поэтому жильцам, которые все-таки решились, следует внимательно изучить проект реновации, которую им предлагают. Чтобы потом не оказаться в кольце "человейников", - считает эксперт.

 
При этом, подчеркнул спикер, реновацию-снос не получится проводить по принципу равноценной замены. То есть вместо старых двухэтажек не получится поставить новые двухэтажные дома, потому что застройщику это невыгодно - ему нужно окупить расходы. Придется поднимать этажность, но не намного. Так, например, сделали в Турксибском районе Алматы, в районе Сейфуллина - Шолохова. Там на месте разваливавшихся двухэтажных домов по госпрограмме поставили новые симпатичные пятиэтажки.
 
Участники программы могут потребовать, чтобы на месте старых двухэтажек ставили дома не выше 5-6 этажей и были предусмотрены рекреационные зоны с большим количеством зеленых насаждений", - отметил Ермек Мусрепов. 
 
В свою очередь руководитель и соучредитель Urban Forum Kazakhstan Адиль Нурмаков сообщил, что некоторые из построенных в советское время районов весьма неоднородны по составу. Там имеются как действительно аварийные строения барачного типа, которые изначально возводились как временное жилье, так и очень качественные здания, которые нельзя уничтожать.
 

Нельзя идти на поводу у застройщиков и инвесторов, которые гонятся за прибылью", - сказал Адиль Нурмаков.

 
Он так же, как и предыдущие эксперты, считает, что перед реновацией каждого здания необходимо проводить строгую качественную экспертизу - обязательно ли его сносить. Учитывать сейсмические риски, влияние нового строительства на экологическую, социальную, транспортную обстановку. 
 

Крайним сроком уплаты налога на транспорт за 2021 год является 1 апреля

31.03.2022, 08:49 21861
Крайним сроком уплаты налога на транспорт за 2021 год является 1 апреля
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Комитет государственных доходов напоминает, что крайним сроком уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2021 год является 1 апреля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.
 
Также в настоящее время суммы налога, исчисленные налоговыми органами, направляются пользователям мобильных приложений "АО "Каспи банк" и АО "Халык банк" в виде PUSH-уведомлений.
 
Кроме того, данная информация будет размещена в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО "Каспи банк" и АО "Халык банк".
 
В случае неуплаты налога налоговыми органами будут направлены уведомления о налоговой задолженности должникам.
 
По суммам задолженности более 3063 тенге (1 МРП) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности и направляется должнику.
 
В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.
 

При этом частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов. В связи с чем во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем своевременно уплатить налог на транспортные средства", - отметили в КГД.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

31.03.2022, 08:28 22341
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В большинстве регионов Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на севере и востоке страны под влиянием северо-западного циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке - метель, гололед, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области 30 метров в секунду и более, на юге, западе, севере области - метель, гололед. 
 
На севере Костанайской области ожидается метель, гололед, на западе, в центре области туман, усиление ветра ночью на большей части, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, западе Акмолинской области ожидаются гололед, туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На востоке, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, днем на северо-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Актюбинской области ожидаются туман, ночью на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, ночью и утром в горных, предгорных районах области - туман. 
 
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются усиление ветра до 15-20, временами 23 метра в секунду, ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах области - туман. 
 
На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на северо-востоке, востоке области туман. 
 
На западе, севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Атырауской области ожидается туман.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют переменную облачность, +2 - +4 градуса, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +15 - +17 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

30.03.2022, 21:16 32056
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 31 марта на востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.
 
31 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
В Нур-Султане 31 марта ожидается гололед. Утром туман. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.
 
31 марта на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.
 
31 марта на севере Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе, в центре области туман. Ветер юго-западный, ночью на большей части области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
31 марта на юге, востоке, западе Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, ночью на севере, востоке области временами 23 м/с.
 
Ночью и утром 31 марта-2 апреля на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 31 марта временами 23 м/с. 
 
Напомним, в четырех областях ограничено движение транспорта.
 
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило о создании оперативного штаба в связи с погодными условиями.
 

Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев

30.03.2022, 20:39 29861
Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев
МОСКВА. 30 МАРТА - Согласно распоряжению правительства РФ от 29.03.2022 № 656-р граждане Казахстана могут свободно без предъявления дополнительных оснований въезжать в Россию через сухопутные пункты пропуска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Въезд граждан Казахстана в Россию возможен только через сухопутные пункты пропуска российско-казахстанской и российско-монгольской границ. Въезд через пункты пропуска сухопутной границы России с другими государствами по-прежнему ограничен и разрешен только для определенных категорий граждан, сообщили в посольстве РК в РФ.
 
При въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (срок действия - не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы) через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".
 
В посольстве подчеркнули, что при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам независимо от возраста, включая детей до 5 лет.
 

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