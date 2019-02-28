Пассажиров рейса Дели-Алматы вывезут альтернативным маршрутом, минуя пространство Пакистана

Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - "Эйр Астана" вывезет пассажиров задерживающегося рейса Дели - Алматы альтернативным маршрутом, минуя воздушное пространство Пакистана, передает Kazakhstan Today.

Все пассажиры, планировавшие вылететь 27 февраля рейсом KC908 по маршруту Дели - Алматы, будут отправлены 28 февраля, в 06.30, по времени Нью-Дели, с дальнейшим прибытием в аэропорт Алматы в 16.50. Время вылета подлежит подтверждению авиационными властями альтернативного маршрута вне воздушного пространства Пакистана. Самолет совершит дозаправку в аэропорту "Мускат", Королевство Оман для продолжения полета в Алматы", - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Эйр Астана".

Также в компании проинформировали, что в связи с отменой рейсов по направлению Алматы - Дели - Алматы, КС963 от 27 февраля и KC964 от 28 февраля, колл-центр "Эйр Астаны" в оперативном порядке прорабатывает все возможные варианты перевозки пассажиров, в том числе посредством услуг других перевозчиков в соответствии с положениями ИАТА, регулирующими форс-мажорные ситуации.

Как сообщалось ранее, рейс KC 908 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Дели - Алматы, запланированный на 27 февраля, задерживается в связи с закрытием воздушного пространства над Республикой Пакистан для всех международных полетов.

Статус рейса можно узнавать в колл-центре и на официальном сайте авиакомпании. Колл-центры авиакомпании Эйр Астана: в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, +7 702 702 4477.

Как сообщает ТАСС, власти Пакистана закрыли в среду воздушное пространство страны на фоне обострения отношений с Индией. Это следует из сообщения в международной системе извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To Airmen).

Согласно уведомлению NOTAM, на данный момент воздушное пространство закрыто до 02.59 мск 28 февраля. Аналогичное сообщение выпущено также международным аэропортом Карачи.

Во вторник Индия заявила о нанесении авиаудара по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" (Армия Мухаммеда) в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ заявили, что подвергли ракетному удару военные объекты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад также добавили, что сбили истребители друг друга.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства