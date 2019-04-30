"Пассажирские перевозки" на майские праздники назначает дополнительные поезда

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Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Для перевозки пассажиров в период праздничных дней в мае месяце текущего года (День единства народа Казахстана, День защитника Отечества, День Победы) АО "Пассажирские перевозки" назначает курсирование дополнительных поездов, передает Kazakhstan Today.

Дополнительные поезда назначаются по следующим маршрутам:

1. Поезд №205/206 сообщением Алматы-2 - Туркестан на 2 рейса отправлением из Алматы-2 2, 9 мая, прибытием и отправлением в Туркестан и из Туркестана 3, 10 мая, прибытием на станцию Алматы-2 4, 11 мая.

2. Поезд №207/208 сообщением Актобе - Бейнеу на 5 рейсов отправлением из Актобе 30 апреля, 2, 4, 7, 9 мая, прибытием и отправлением в/из Бейнеу 1, 3, 5, 8, 10 мая, прибытием в Актобе 2, 4, 6, 9, 11 мая.

3. Пригородный поезд №7510 сообщением Нур-Султан-1 - Павлодар только 8 мая текущего года в одном направлении из столицы.

"В связи с традиционным увеличением пассажиропотока на предстоящие майские праздники будут организованы дополнительные прицепки. Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно будет узнавать по справочному телефону 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный)", - проинформировали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

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