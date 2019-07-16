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"Пассажирские перевозки" запускает дополнительные поезда из Нур-Султана в Алматы

15.07.2019, 12:32 9478
"Пассажирские перевозки" запускает дополнительные поезда из Нур-Султана в Алматы
Фото: Хабар 24
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщает о запуске 19 и 20 июля разовых дополнительных поездов №202/201 сообщением Нур-Султан-Нурлы жол - Алматы-2 отправлением из Нур-Султана - Нурлы-жол, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе компании, время отправления - 17.16.
 
"Составы состоят из 25 новых вагонов плацкартного типа. Данные вагоны оснащены системой вентиляции, кондиционирования и отопления, каждый из них рассчитан на 54 спальных места и оборудован в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Салоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, установками кондиционирования воздуха, системами пожарной сигнализации и обеззараживания воды", - проинформировали в пресс-службе.
 
Сообщается, что общее время в пути следования составит 19.47. 
 
В дальнейшем данные новые вагоны будут на постоянной основе курсировать по направлению Алматы - Мангистау.
 
Напоминаем, что для обеспечения спроса населения, в ближайшие 10 лет компания планируется закупить 1200 новых вагонов.
 

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