Астана. 3 января. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" запускает маршрут Туркестан - Шымкент, передает Kazakhstan Today.





"Для обеспечения доставки пассажиров в новые административные центры АО "Пассажирские перевозки" запускает маршрут Туркестан - Шымкент, который будет курсировать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время движения в пути составляет 2 часа 15 минут", - сообщили в пресс-службе компании.





Количество посадочных мест составляет - 175, состав оборудован современной системой обогрева и кондиционирования воздуха, подъемными устройствами и местами для инвалидов-колясничников.





4 января 2019 года на территории вокзала станции Туркестан состоится официальная церемония запуска нового маршрута Туркестан - Шымкент.





Напомним, 19 июня 2018 года указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаевым городу Шымкенту был присвоен статус города республиканского значения и была образована Туркестанская область с административным центром в Туркестане.





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