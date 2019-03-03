Пассажиры рейса Дели - Алматы вылетели сегодня утром альтернативным маршрутом

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - Пассажиры рейса Дели - Алматы авиакомпании "Эйр Астана" вылетели сегодня утром альтернативным маршрутом, передает Kazakhstan Today.

В целях разрешения возникшей ситуации "Эйр Астаной" достигнуты соглашения для выполнения полетов в Индию и из Индии альтернативным маршрутом, с посадкой для дозаправки в Королевстве Оман. Альтернативный маршрут будет действовать с 2 по 5 марта. Продолжительность полета составит 9 часов 15 минут по направлению Алматы - Дели и 9 часов 25 минут по направлению Дели - Алматы. Первый рейс КС907 вылетел сегодня, 2 марта, в 09.30", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Отмечается, что, согласно информации от управления гражданской авиации Пакистана, воздушное пространство страны остается закрытым до 4 марта 2019 года.

Статус дальнейших рейсов казахстанской авиакомпании доступен на сайте www.airastana.com или в сall centre компании по номеру +7 7272 44 44 77. Пассажирам, ожидающим вылета из Дели, рекомендуется обратиться в call center авиакомпании для перебронирования билетов.

Ранее сообщалось, что более 300 пассажиров не могут вылететь из Дели в Алматы из-за обострения ситуации между Индией и Пакистаном.

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