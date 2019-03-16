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Актау. 15 марта. Kazakhstan Today - Пациенты Мангистауской детской инфекционной больницы обнаружили в еде тараканов, передает Kazakhstan Today.

Тараканов пациенты обнаружили в двух тарелках с пловом, приготовленным на обед. По словам родителей маленьких пациентов, питание в больнице всегда вызывает массу нареканий, пишет Lada.kz

"Мы лежим в Детской инфекционной больнице уже второй раз. Еда всегда низкого качества. Суп готовится на луковом бульоне. А сегодня принесли плов с тараканами. Насекомое в тарелке обнаружила не только я. В тарелке соседки по палате тоже был большой таракан. Девочка сразу позвонила своей маме и рассказала об этом. Когда мы пожаловались об этом персоналу больницы, они сказали, что это не их вина", - рассказала Валерия Алимова.

Приготовлением пищи для нескольких медицинских учреждений региона, в том числе Детской больницы, занимается ТОО "Берекет-С". Еда, по словам руководителя предприятия, развозится в термосах из нержавеющего металла, поэтому возможность попадания туда насекомых исключена.

"Наше предприятие занимается общественным питанием 35 лет. О тараканах я не слышала лет 10. У нас отличный пищевой блок, в котором готовится еда не только для Детской инфекционной больницы, но и для других медицинских учреждений. Такого быть не может, чтобы у нас водились тараканы, да еще попали в еду. Раз в месяц сотрудники санэпиднадзора берут необходимые смывы. Дело в том, что сейчас объявлен тендер на определение компании, которая будет заниматься приготовлением еды для больниц и не только. И часто именно в это время в пище кто-то что-то обнаруживает. Так называемая нездоровая конкуренция", - заявила директор ТОО "Берекет-С" Зарета Фаталиева.

В самой Детской инфекционной больнице сейчас выясняют, откуда насекомое попало в пищу.

"Ежедневно в учреждении проводится дезинфекция. Мы исключаем наличие тараканов в стенах Детской инфекционной больницы. В случае, если по итогам проверки будет известно, что его привезли из ТОО "Берекет-С", то договор с ними будет расторгнут", - сообщил руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев.

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