Перекупщики выкупили все билеты на Алаколь

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Перекупщики выкупили все железнодорожные билеты до Алаколя. Купить билет стало втридорога, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Первого канала "Евразия" , билеты на поезда к озеру Алаколь раскупили за считанные минуты. Перевозчик "Казахстан Темир Жолы" знает о проблеме, но не может контролировать перекупщиков и частные билетные кассы.

6 июня, в ноль часов, открылась продажа на 20 июля. Я проснулась в 04.00, билетов не было. Как за четыре часа можно выкупить 37 вагонов? За четыре часа ни одного билета. Что это за система? Кто ее обходит? Кто выкупил все билеты? Как добраться туда обычным гражданам? Или перекупщики, я не знаю. Это надо на государственном уровне поднимать и разбираться", - рассказала алматинка Ирина Тупиченко.

На Алаколь ездит всего два поезда, один из которых запустили с 1 июня из Усть-Каменогорска. Также к концу месяца к озеру откроют новый маршрут из Нур-Султана.

В транспортном комитете прокомментировали, что ситуация сложная, но не новая, она повторяется из года в год.

Два поезда действительно создают дефицит билетов. Он не искусственный, он фактический. В этой связи комитетом транспорта проведена работа по запуску нового поезда. Новый поезд будет курсировать с 18 июня этого года. Из 10 вагонов, три раза в неделю", - сообщил главный эксперт Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Серик Тулепов.

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