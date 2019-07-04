Переписка в WhatsApp стала доказательством по делу о взыскании долга в суде Алматы

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - Районный суд №2 Ауэзовского района Алматы в рамках рассмотрения гражданское дела по иску о взыскании долга принял переписку в мессенджере WhatsApp в качестве доказательства, передает Kazakhstan Today.

"М. с ответчиком познакомился на работе, так как его фирма арендовала офис в бизнес-центре, сотрудником которого она являлась. Ж. неоднократно обращалась с просьбами по поводу займа денежных средств на различные суммы, всегда говорила о том, что находится в трудной ситуации и что ей не у кого больше одолжить денег. Ранее истец занял ей денежную сумму в размере $500 и $700. В начале 2016 года на мессенджер WhatsApp его мобильного номера от ответчика поступили сообщения с просьбой о помощи следующего содержания: "Нужна ваша помощь. Мне до пятницы нужно $4000, но я больше не знаю, к кому я могла бы обратиться с этим вопросом. Я в пятницу получу эти деньги назад и верну вам их, пожалуйста, помогите мне в последний раз. Просто я уже реально в страшной ситуации, в пятницу я вам все подробно расскажу". На следующий день истец в офисе передал ответчику денежную сумму в размере $4000 в качестве займа со сроком возврата 22 января 2016 года", - рассказали в пресс-службе суда.

Сообщается, что ответчица при каждой встрече с истцом обещала вернуть долг, но так и не вернула до настоящего времени.

В целях обеспечения доказательств переписка с ответчиком была нотариально удостоверена нотариусом, о чем был составлен протокол осмотра переписки WhatsApp messenger. Истец просил суд взыскать с ответчика сумму долга в размере 1 948 076 тенге и сумму неустойки в размере 741 204 тенге, то есть всего взыскать сумму в размере 2 689 280 тенге и расходы по оплате госпошлины в размере 26 893 тенге", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в рассматриваемом случае обмен электронными сообщениями между истцом и ответчиком, хранящимися на мобильном телефоне истца, в силу пункта 1-1 статьи 152 Гражданского кодекса приравнивается к сделке, совершенной в письменной форме.

Решением суда иск удовлетворен частично: с ответчика в пользу истца взыскана сумма долга в размере 1 503 015 тенге и возмещение государственной пошлины 15 030 тенге.

Решение пока не вступило в законную силу.





Напомним, в РК работает телеграмм-бот, через который можно проверить, запрещено ли им выезжать из страны из-за долгов.

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