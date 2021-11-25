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Пересмотреть ставку по микрокредитам предлагают мажилисмены

24.11.2021, 15:24 50356
Пересмотреть ставку по микрокредитам предлагают мажилисмены
Фото: zen.yandex.ru
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Депутаты считают неприемлемым применять для населения ставки вознаграждения в размере, превышающем 2000% и потребовали пересмотреть ставку по микрокредитам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Дания Еспаева в своем депутатском запросе, размещенном на сайте парламента, сообщает, что граждане Казахстана неоднократно обращались с просьбой разобраться по образовавшимся долгам перед микрофинансовыми организациями и онлайн-компаниями. 
 

По словам обратившихся, при оформлении микрокредитов до 145 тыс. тенге, долг при несвоевременной оплате вырастает в 2 раза. При этом на обращение в микрофинансовую организацию о пролонгации долга или реструктуризации нет положительного решения. Таким образом, граждане, взяв кредит в размере 145 тыс. тенге, погрязли в долгах. И таких ситуаций по всей стране очень много. В основном, это социально-уязвимая часть населения, которые вынуждены брать кредиты на проживание, жилье или лечение. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по таким микрокредитам доходит до 2333%", - сообщает депутат. 

 
Основное правовое регулирование микрокредитных организаций было введено только в июле 2019 года законом по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовых организаций и налогообложения, говорится в тексте запроса.
 
В соответствии с законодательством, уполномоченным органом был введен контроль и надзор за онлайн-компаниями. Также, по словам депутата, было введено обязательное требование не превышать эффективную ставку вознаграждения в пределах 56%. Однако эти ограничения не коснулись микрокредитов, выдаваемых на срок до 45 дней, на сумму не более 50 МРП (145 800 тенге).
 

Вознаграждение по таким микрокредитам установлено подзаконным актом Национального банка. Постановлением правления Нацбанка № 209 от 26 ноября 2019 года "Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита" ставки по займам до 50 МРП устанавливаются в размере 30% от суммы выданного микрокредита. Если ввести данные значения в калькулятор АРВ по расчету ГЭСВ, то при сумме займа в 100 тысяч тенге и возврате его через месяц в размере 130 тысяч тенге, ставка вознаграждения составляет порядка 2333,95%. Получается сам регулятор, в лице Нацбанка, способствовал начислению грабительских процентов по таким займам, погружая заемщиков в долговую яму, из которой им просто не выбраться".

 
По данным первого кредитного бюро, портфель микрокредитов, выданных на сумму до 50 МРП и до 45 дней составлял на начало 2020 года 61,5 млрд тенге, а на начало 2021 года - 71,9 млрд тенге, микрокредитные и онлайн-компании воспользовались предоставленной лазейкой Нацбанка. 
 
В Послании президента от 1 сентября 2021 года была отмечена важная роль микрофинансовых организаций для решения социальных проблем и расширения доступа к финансированию среди сельских жителей. Он поручил Агентству по финрегулированию подготовить пакет решений по данному вопросу.
 

В реализацию этого поручения микрофинансовым организациям предусмотрено выделение из бюджета страны ресурсов для кредитования под низкие ставки. Однако законодательно предусмотренная возможность микрофинансовым организациям выдавать займы до 50 МРП с ГЭСВ более 2000% полностью противоречит посланию президента. Именно у сельчан будут востребованы эти займы. И об этом говорят следующие показатели: по итогам 9 месяцев 2021 года совокупный кредитный портфель микрофинансовых организаций увеличился на 27,8% и составил 1317,6 млрд".

 
Казахстанские депутаты считают неприемлемым применять для населения ставки вознаграждения в размере, превышающем 2000%. Установленное на сегодня Нацбанком предельное значение по микрозаймам ведет к росту социальной напряжённости и протестным настроениям в обществе. 
 

В целях недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки необходимо пересмотреть регулирование ставки вознаграждения по микрокредитам и ввести общее регулирование независимо от суммы и срока пользования займа, а именно ГЭСВ - 56%", - сказано в тексте депутатского запроса.

 
Мажилисмены потребовали установить размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредитам без ограничений на суммы и сроки в размере не более 56% годовых.
 

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В Минтруда возразили депутату Смайлову

25.11.2021, 17:43 19549
В Минтруда возразили депутату Смайлову
Фото: yvision.kz
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты категорически не согласны с мнением депутата Ерлана Смайлова насчет пособий и соцвыплат, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Напомним, вчера в своем депзапросе мажилисмен Ерлан Смайлов потребовал увеличения пособий по инвалидности, выплат многодетным семьям, минимальных пенсий. По его мнению, повышение социальных выплат на 5% не покрывает рост инфляции в стране.

В ведомстве отметили, что политика правительства является социально ориентированной. На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге.

На сегодняшний день из республиканского бюджета выплачивается 42 вида государственных пособий, а также базовая и солидарная пенсии. Для установления их размеров используются такие показатели, как величина прожиточного минимума и месячный расчетный показатель. Размеры ПМ и МРП устанавливаются ежегодно с учетом прогнозного уровня инфляции. Таким образом, правительством принимаются регулярные меры по предотвращению снижения уровня жизни населения", - подчеркнули в Министерстве.

 
В ведомстве напомнили, что с 1 января 2022 года планируется индексация величины ПМ и МРП на 5%. 
 

В результате этого будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% и базовой пенсионной выплаты на 5%. На эти цели предусмотрено 2,9 трлн тенге. Данная мера коснется 2,3 млн пенсионеров. Размеры всех социальных пособий также будут повышены на 5%. На эти цели предусмотрено 1 трлн тенге. Что приведет к увеличению доходов 1,9 млн получателей. На исполнение социальных обязательств государства в 2022 году предусматривается 3,9 трлн тенге, что на 295,4 млрд тенге больше расходов 2021 года и составляет порядка 92% расходов МТСЗН", - сообщили в ведомстве.

 
Наряду с этим, в бюджете МТСЗН заложено 85,1 млрд тенге на оказание адресной социальной помощи и предоставление гарантированных социальных пакетов детям в возрасте от 1 до 6 лет для более 900 тыс. человек, а также 22,7 млрд тенге на обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Вышеуказанные расходы составляют четверть всего бюджета страны, подчеркнули в Минтруда. 
 

Предлагаемое депутатом Смайловым увеличение пособий и пенсий "кратно повышению минимальной заработной платы – на 41%" только на 2022 год потребует дополнительно 2,4 трлн тенге. К примеру, эта сумма значительно превышает расходы республиканского бюджета на будущий год на систему образования (1,9 трлн тенге) или здравоохранения (1,8 трлн тенге). Таким образом, даже полный отказ от финансирования здравоохранения или образования не покроет затрат на предлагаемое повышение размеров пенсий и пособий".

 
Касательно мнения депутата о том, что МТСЗН в недостаточной степени защищает трудовые права казахстанцев необходимо подчеркнуть, что за 10 месяцев текущего года на 847 предприятиях республики государственными инспекторами труда была выявлена задолженность по заработной плате. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности, защищены права более 20,6 тыс. работников. Им выплачено 4,9 млрд тенге.
 
Таким образом, резюмировали в Министерстве, все социальные обязательства государства исполняются своевременно в полном объеме. 
 

В Нур-Султане автобусы не будут заезжать на некоторые остановки

25.11.2021, 14:57 56836
В Нур-Султане автобусы не будут заезжать на некоторые остановки
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В Нур-Султане автобусы не будут заезжать на некоторые остановки. Причиной стали плохие погодные условия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает City Transportation Systems в Instagram, сегодня, 25 ноября, на некоторых улицах города затруднен проезд для общественного транспорта, поэтому маршруты временно не заезжают на следующие остановочные пункты.
 
- Маршрут № 11 не заезжает на остановку ЖК "Социум";
 
- Маршрут № 24 не заезжает на остановку № 39 разъезд;
 
- Маршрут № 47 не доезжает до остановки ЖК "Куршевель";
 
- Маршрут № 60 не доезжает до остановки ЖК "Талисман";
 
- Маршруты № 19, 52 не заезжают в ЖМ "Тельмана"
 
- Маршрут № 26 не доезжает до остановки ЖК "Багыстан";
 
 

В Алматы осенью высадили 33 тысячи молодых деревьев

25.11.2021, 13:14 83107
В Алматы осенью высадили 33 тысячи молодых деревьев
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы осенью высадили 33 тысячи молодых деревьев. О том, как жители Алматы могут управлять озеленением города, рассказал в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель акима города Алматы Серик Кусаинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спикер отметил, что еще в октябре в мегаполисе стартовала акция "Зеленый город" по раздаче саженцев жителям города.
 

Все желающие могут озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования. Управление зеленой экономики бесплатно раздает саженцы лиственных пород деревьев для посадки. Этой осенью раздали порядка 1500 саженцев деревьев", - сообщил Кусаинов.

 
По условиям акции участники должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение двух лет, указать планируемое место посадки, количество саженцев и их породный состав. Раздача саженцев осуществляется через акиматы районов. После посадки необходимо отправить фотоотчет.
 
По состоянию на 15 ноября произведены посадки 33 193 саженцев, из них 22 931 дерево и 10 262 кустарника.
 
Замакима Алматы напомнил о разработке Дендрологического плана до 2025 года. В планах местных органов достигнуть обеспеченности зелеными насаждениями мест общего пользования не менее 10 квадратных метров на одного жителя мегаполиса. В настоящее время этот показатель около 7 квадратных метров.
 
Он подчеркнул, что ассортимент деревьев, высаживаемых в городе, подбирается совместно с научным сообществом, ландшафтными экспертами в зависимости от климата и почвенного состава. Также цель акимата - равномерно обеспечить озеленением каждый район города. Для полива зеленых насаждений в Алматы построены новые скважины, проведена инвентаризация арычной сети, усилена работа по поливу.
 
Параллельно проводится профилактическая работа по оздоровлению и лечению деревьев путем четырёхкратной биологической обработки против вредителей и грибковых заболеваний.
 
Отметим, что в весенний период 2021 года в рамках программы Jasyl Almaty высажены свыше 64 тысяч деревьев за счет компенсационных обязательств, в том числе производились посадки на внутридворовых территориях с привлечением жителей.

 

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