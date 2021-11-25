Пересмотреть ставку по микрокредитам предлагают мажилисмены

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НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Депутаты считают неприемлемым применять для населения ставки вознаграждения в размере, превышающем 2000% и потребовали пересмотреть ставку по микрокредитам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дания Еспаева в своем депутатском запросе, размещенном на сайте парламента, сообщает, что граждане Казахстана неоднократно обращались с просьбой разобраться по образовавшимся долгам перед микрофинансовыми организациями и онлайн-компаниями.

По словам обратившихся, при оформлении микрокредитов до 145 тыс. тенге, долг при несвоевременной оплате вырастает в 2 раза. При этом на обращение в микрофинансовую организацию о пролонгации долга или реструктуризации нет положительного решения. Таким образом, граждане, взяв кредит в размере 145 тыс. тенге, погрязли в долгах. И таких ситуаций по всей стране очень много. В основном, это социально-уязвимая часть населения, которые вынуждены брать кредиты на проживание, жилье или лечение. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по таким микрокредитам доходит до 2333%", - сообщает депутат.

Основное правовое регулирование микрокредитных организаций было введено только в июле 2019 года законом по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовых организаций и налогообложения, говорится в тексте запроса.

В соответствии с законодательством, уполномоченным органом был введен контроль и надзор за онлайн-компаниями. Также, по словам депутата, было введено обязательное требование не превышать эффективную ставку вознаграждения в пределах 56%. Однако эти ограничения не коснулись микрокредитов, выдаваемых на срок до 45 дней, на сумму не более 50 МРП (145 800 тенге).

Вознаграждение по таким микрокредитам установлено подзаконным актом Национального банка. Постановлением правления Нацбанка № 209 от 26 ноября 2019 года "Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита" ставки по займам до 50 МРП устанавливаются в размере 30% от суммы выданного микрокредита. Если ввести данные значения в калькулятор АРВ по расчету ГЭСВ, то при сумме займа в 100 тысяч тенге и возврате его через месяц в размере 130 тысяч тенге, ставка вознаграждения составляет порядка 2333,95%. Получается сам регулятор, в лице Нацбанка, способствовал начислению грабительских процентов по таким займам, погружая заемщиков в долговую яму, из которой им просто не выбраться".

По данным первого кредитного бюро, портфель микрокредитов, выданных на сумму до 50 МРП и до 45 дней составлял на начало 2020 года 61,5 млрд тенге, а на начало 2021 года - 71,9 млрд тенге, микрокредитные и онлайн-компании воспользовались предоставленной лазейкой Нацбанка.

В Послании президента от 1 сентября 2021 года была отмечена важная роль микрофинансовых организаций для решения социальных проблем и расширения доступа к финансированию среди сельских жителей. Он поручил Агентству по финрегулированию подготовить пакет решений по данному вопросу.

В реализацию этого поручения микрофинансовым организациям предусмотрено выделение из бюджета страны ресурсов для кредитования под низкие ставки. Однако законодательно предусмотренная возможность микрофинансовым организациям выдавать займы до 50 МРП с ГЭСВ более 2000% полностью противоречит посланию президента. Именно у сельчан будут востребованы эти займы. И об этом говорят следующие показатели: по итогам 9 месяцев 2021 года совокупный кредитный портфель микрофинансовых организаций увеличился на 27,8% и составил 1317,6 млрд".

Казахстанские депутаты считают неприемлемым применять для населения ставки вознаграждения в размере, превышающем 2000%. Установленное на сегодня Нацбанком предельное значение по микрозаймам ведет к росту социальной напряжённости и протестным настроениям в обществе.

В целях недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки необходимо пересмотреть регулирование ставки вознаграждения по микрокредитам и ввести общее регулирование независимо от суммы и срока пользования займа, а именно ГЭСВ - 56%", - сказано в тексте депутатского запроса.

Мажилисмены потребовали установить размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредитам без ограничений на суммы и сроки в размере не более 56% годовых.