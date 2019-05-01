Перевозчик рассказал, багаж какого размера и веса можно провозить бесплатно в пассажирских поездах

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Багаж какого размера и веса можно провозить бесплатно в пассажирских поездах, рассказали в АО "Пассажирские перевозки", передает Kazakhstan Today.

Согласно приказу Министерства по инвестициям и развитию РК, в пассажирских поездах существуют нормы бесплатного провоза ручной клади. Для составов, сформированных из вагонов "Тулпар-Тальго", это вес не более 25 килограммов и размер по сумме трех измерений (длина, высота и ширина) не более 150 сантиметров. В остальных вагонах пассажир может перевозить с собой ручную кладь весом не более 35 килограммов и суммой трех измерений до 200 сантиметров", - сообщили в пресс-службе компании.

Если вез и размер багажа пассажира превышает указанные параметры, компания предлагает воспользоваться услугой багажных перевозок.

В настоящее время национальный перевозчик оказывает услуги по перевозке багажа и грузобагажа по 12 маршрутам (№379/380 Алматы-Уральск, №377/378 Алматы-Мангышлак, №31/32 Павлодар - Алматы, №303/304 Костанай - Алматы, №673/674 Павлодар - Нур-Султан - Нурлы жол, №23/24 Актобе - Алматы, №33/34 Актобе - Алматы, №41/42 Алматы-1 - Атырау, №309/310 Актобе - Мангышлак, №691/692 Актобе - Атырау, №47/48 Нур-Султан - Нурлы жол - Атырау, №393/394 Алматы - Алтынколь).

В городах с большой плотностью населения для удобства пассажиров расположены 30 багажных объектов компании (16 отделений и 14 пунктов): на станциях Алматы-1, Алматы-2, Шу, Луговая, Жамбыл, Шымкент, Туркестан, Семей, Актобе, Кандыагаш, Шалкар, Мангышлак, Шетпе, Бейнеу, Уральск, Кульсары, Атырау, Макат, Кызылорда, Арал море, Казалинск, Тюретам, Саксаульск, Нур-Султан-1, Кокшетау, Курорт-Боровое, Костанай, Тобол, Караганда и Павлодар.

Для оформления перевозки излишней ручной клади, груза или грузобагажа пассажирам необходимо заблаговременно (более чем за час до отправления поезда) обратиться в соответствующее багажное отделение, находящееся на железнодорожном вокзале", - посоветовали в компании.

Кроме этого, для отправки бандеролей, небольших коробок и иных посылок железнодорожным транспортом рекомендуется обращаться в многочисленные отделения АО "Казпочта", находящиеся во всех городах страны. Отправка таких посылок через проводников является незаконной, и компания не несет ответственности за сохранность груза. Помимо этого, проводник, принявший неоформленный багаж или грузобагаж, будет привлечен к административной ответственности, включая наказание вплоть до увольнения.

При обнаружении фактов незаконного провоза неоформленного багажа национальный перевозчик просит проявлять активную гражданскую позицию и направлять фото и видеофайлы с доказательствами и необходимой информацией (дата, время, место, номер поезда, номер вагона) на блог генерального директора по ссылке http://temirzholy.kz/blog-predsedatelya-pravleniya/ ", - резюмировали в компании.

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