Первую партию вертолетов казахстанской сборки передали в МЧС

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - В минувшую субботу в Алматы состоялась торжественная передача первой партии вертолетов Ми-8АМТ для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Вертолеты произведены на предприятии АО "Авиаремонтный завод №405".

Данный проект по сборке вертолетов реализован в соответствии с поручением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева, данного в 2015 году по итогам государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина", - напомнили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В мероприятии приняли участие руководство АО "Вертолеты России" и государственных органов Республики Казахстан.

Ми-8АМТ - многоцелевой вертолет, который является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире. Широко используется более чем в 50 странах для выполнения множества гражданских и военных задач.

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