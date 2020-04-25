Певца Ернара Айдара задержали за нарушение режима карантина

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Певец Ернар Айдар нарушил режим карантина, передает Kazakhstan Today.





Как сообщает Polisia.kz , Ернар Айдар и еще 12 человек, собравшись в одном помещении, проводили розыгрыш и вели его прямую трансляцию.





Задержание проводили сотрудники службы экономических расследований. Основное производство находится в этом ведомстве. Полиция же, согласно своей юрисдикции, в данном случае компетентна лишь принять в отношении задержанных меры за нарушение ими режима карантина. Составлены административные протоколы", - прокомментировал начальник управления полиции Медеуского района Алматы Болат Тотыбаев.









По его словам, материалы дел уже направлены для принятия решения в специализированный межрайонный административный суд города Алматы.









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