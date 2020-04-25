Певца Ернара Айдара задержали за нарушение режима карантина

Как сообщает Polisia.kz, Ернар Айдар и еще 12 человек, собравшись в одном помещении, проводили розыгрыш и вели его прямую трансляцию.
Задержание проводили сотрудники службы экономических расследований. Основное производство находится в этом ведомстве. Полиция же, согласно своей юрисдикции, в данном случае компетентна лишь принять в отношении задержанных меры за нарушение ими режима карантина. Составлены административные протоколы", - прокомментировал начальник управления полиции Медеуского района Алматы Болат Тотыбаев.
По его словам, материалы дел уже направлены для принятия решения в специализированный межрайонный административный суд города Алматы.
Напомним, нарушение режимов ЧП и карантина влекут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП либо до 15 суток ареста.
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