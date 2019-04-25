Писатели и читатели приняли участие в праздновании Всемирного дня книги в Алматы

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Всемирный день книги и авторского права отметили 23 апреля 2019 года в Алматы. В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся грандиозный фестиваль KITAP SHOY' - 2019. В нём приняли участие известные писатели, деятели литературы и искусства и читатели всех возрастов, передает Kazakhstan Today.

На церемонии открытия выступила директор Национальной библиотеки РК Бакытжамал Оспанова и представители партнёрских организаций, которые представили многочисленным гостям программу книжного праздника, сообщили организаторы.

В фойе библиотеки были развёрнуты многочисленные выставки самой разнообразной литературы казахстанских и зарубежных издательств. Программа была рассчитана на читателей самых разных возрастов и уровней подготовки.

Юных читателей и их родителей ждал сюрприз от представительства Россотрудничества в Республике Казахстан - литературная композиция "Советские поэты - детям". Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева и детский театральный коллектив "Созвездие Андрес" под руководством заслуженного деятеля РК Марины Ганцевой рассказали о том, как лучшие умы и перья страны создавали книги для детей.

Ирина Переверзева рассказала о таких известных детских поэтах как Агния Барто, Сергей Михалков, Корней Чуковский, а юные актёры представили публике инсценировки их самых известных произведений. "Лев и ярлык", "А что у вас?" Сергея Михалкова, "Муха-цокотуха", "Тараканище" Корнея Чуковского, "Верёвочка" Агнии Барто, "Две киски" Галины Добровольской - вот далеко не полный перечень шедевров, с восторгом встреченных публикой. Фестиваль KITAP SHOY' продлился в Национальной библиотеке до самого вечера. Его организаторами стали Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы, Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан, Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Алматы, Гёте-институт Казахстан, управление культуры акимата Алматы и другие организации и частные лица, заинтересованные в развитии книжной культуры города.

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