По делу о гибели подростков в лифте в Атырау истек срок давности, виновный остался на свободе

Атырау. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Атырауском городском суде №2 вынесен приговор по делу о гибели двух подростков в шахте лифта дома №19 в микрорайоне Алмагуль. Суд признал виновным бывшего директора ТОО "Каспий Лифт" Каныбека Муратбаева, но освободил его от наказания за истечением срока давности, передает Kazakhstan Today.

Судебным следствием установлено, что подсудимый знал о том, что лифты в доме №19 находились в нерабочем состоянии, имел реальную возможность устранить неполадки и обезопасить жителей. Также он, проявляя небрежное отношение к службе и на протяжении нескольких лет в связи с его условным осуждением находясь в Алматы, не контролировал работу атырауских лифтов. Всё это привело к тому, что к моменту происшествия лифты пришли в нерабочее состояние: их двери находились в подвешенном, разболтанном и незакрепленном состоянии, пишет портал " Ак Жайык ".

Прокурор Анар Абдолла просила признать Каныбека Муратбаева виновным и освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Потерпевшие просили наказать подсудимого реальным сроком, а адвокат и подсудимого просил вынести оправдательный приговор.

Судья городского суда №2 Зауре Казахбай признала Муратбаева виновным. Но подсудимый не признал свою вину и будет обжаловать приговор.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес прокурора области, посчитав неправомерным решение о прекращении уголовного преследования в отношении ИП "Тату", обслуживавшего лифты в микрорайоне Алмагуль до ТОО "Каспий Лифт". А также частное постановление в отношении департамента полиции Атырауской области по поводу затянувшегося (более двух лет) расследования уголовного дела.

Часть 2 статьи 11 Уголовного кодекса определяет данное бездействие как преступление небольшой тяжести, наказание за которое не может превышать 5 лет лишения свободы. К моменту вынесения судебного акта прошло более двух лет, по закону по этой категории преступлений уже истёк срок давности. Поэтому суд признал Муратбаева виновным по статье 254 УК РК (Невыполнение управленцем своих обязанностей, повлекшее смерть человека), но освободил от уголовного наказания", - пояснила судья.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого процессуальные издержки.

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