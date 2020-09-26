По "Мосту китайского языка" - в очаровательный мир острова Хайнань

Хайнань. 25 сентября. Kazakhstan Today - В 2020 году китайская провинция Хайнань, которая активно осваивает инновационные методы развития культуры и туризма, с помощью всемирного конкурса по китайскому языку "Мост китайского языка" планирует содействовать обменам с другими странами в области культуры, искусства, науки и техники, а также стимулировать владеющих китайским языком молодых людей со всего мира приезжать и развиваться в профессиональном плане на острове Хайнань, передает Kazakhstan Today.

В этом году Управление по делам туризма, культуры, теле- и радиовещания и спорта провинции Хайнань посредством конкурса "Мост китайского языка" активно продвигает знания об острове за рубежом. Официальный сайт конкурса и мобильная версия платформы "Клуб Моста китайского языка" предоставляют возможность изучающим китайский язык по всему миру ознакомиться с брошюрами на многих языках с информацией о провинции Хайнань, тематическими страницами с видеоматериалами, текстами и изображениями, которые с целью привлечения внимания всего мира демонстрируют прекрасные условия для туризма и преимущества для развития бизнеса в провинции, являющейся единственным в Китае островом беспошлинной торговли. Кроме того, провинция Хайнань дарит денежные призы финалистам всемирного конкурса "Мост китайского языка" из семи стран мира, в том числе Малайзии, Германии, Австралии, Филиппин, Японии, Казахстана и Таиланда, а также выделяет квоты для участников конкурса на бесплатное посещение провинции Хайнань, чтобы талантливые учащиеся из-за рубежа могли насладиться привлекательностью китайского языка и культуры, а также очарованием острова Хайнань.

Мост китайского языка" - конкурс на уровень владения китайским языком среди иностранных студентов - проводится уже 18 лет подряд с 2002 года. Свыше 1,4 млн студентов более чем из 150 стран мира приняли участие в конкурсе, ставшем общепризнанной Олимпиадой по китайскому языку. Из-за пандемии COVID-19 соревнования для иностранных студентов высших учебных заведений и средних школ проводятся в формате онлайн. Но энтузиазм участников не утихает: мероприятие привлекло внимание более 1,5 млн человек со всего мира. Видные политические деятели различных стран посещают и произносят речи на конкурсах, проводимых посольствами и консульствами Китая, а также китайскими центрами языковых обменов и сотрудничества между Китаем и зарубежными странами.

В этом году провинция Хайнань приступила к выполнению новой миссии по превращению острова в порт свободной торговли. В этом контексте Управление по делам туризма, культуры, теле- и радиовещания и спорта провинции Хайнань воспользовалось преимуществами уникальных и мощных каналов и влияния конкурса "Мост китайского языка" для продвижения культурных брендов провинции за рубежом, чтобы инновационным и целенаправленным способом повысить узнаваемость и укрепить репутацию Хайнаня на международном рынке, а также позволить всему миру лучше познакомиться с островом Хайнань и его портом свободной торговли с китайской спецификой. Все перечисленные усилия также поспособствовали развитию въездного туризма на Хайнане.

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