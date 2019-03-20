По подозрению в коррупции задержана бывшая замакима Атырауской области

Атырау. 19 марта. Kazakhstan Today - По подозрению в коррупции задержана бывшая заместитель акима Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

"18 марта поздним вечером сотрудники департамента Нацбюро по противодействию коррупции задержали бывшего заместителя акима Атырауской области Нурсауле Сайлауову. Она помещена в изолятор временного содержания", - сообщает издание "Ак Жайык" .

По сведениям "АЖ", Сайлуова, курировавшая в акимате социальный блок и два месяца назад ушедшая в отставку по собственному желанию, подозревается в присвоении или растрате вверенного чужого имущества (статья 189 УК РК) и получении взятки (статья 366). Она подозревается в получении взятки в размере 5 млн тенге.

"Скорее всего, задержание экс-чиновницы связано с уголовным делом, возбужденным в конце минувшего года в отношении руководителя управления образования Атырауской области Каиргали Кенжагалиева и его заместителя Розы Кабдуловой по подозрению во взяточничестве. В рамках этого дела были арестованы уже три человека из местной системы образования: кроме двух руководителей, в СИЗО была помещена также главный бухгалтер одной из школ-интернатов", - пишет издание.

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