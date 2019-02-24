Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - По решению суда временно приостановлена деятельность ТРЦ "MOSKVA" в Алматы, передает Kazakhstan Today.





Апелляционная судебная коллегия Алматинского городского суда рассмотрела гражданское дело по иску ДЧС к ТОО "MOSKVA metropolitan" о приостановлении деятельности по эксплуатации здании и территории торгового центра до полного устранения всех нарушений требовании норм и правил пожарной безопасности.





"Судебная коллегия решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы по данному гражданскому делу оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.





Сегодня на пресс-конференции в Алматы представители ТРЦ "MOSKVA metropolitan" прокомментировали решение апелляционной коллегии Алматинского городского суда о приостановлении деятельности ТРЦ.





Судом были проигнорированы доводы компании "MOSKVA metropolitan" о полном устранении всех указанных в иске нарушений, заявленных истцом, за исключением факта нарушения норм противопожарной безопасности собственником соседнего с ТРЦ здания - кафе "Сарита", устранить которое владелец кафе отказывается", - заявили ответчики.





По данным руководства ТРЦ, 3 апреля 2018 года, уполномоченный орган в области противопожарной безопасности в соответствии с письмом Генеральной прокуратуры РК проводил внеплановые тематические проверки в ряде ТРЦ города Алматы на предмет соблюдения норм и правил пожарной безопасности. В ходе проверки был установлен ряд нарушений, допущенных со стороны администрации ТРЦ "MOSKVA metropolitan" и со стороны арендаторов, о чем 12 апреля 2018 года руководству компании было вручено предписание об устранении нарушений со сроком устранения до 25 апреля 2018 года.





Администрацией ТРЦ "MOSKVA metropolitan" нарушения, указанные в предписании (в общей сложности 21 нарушение), фактически были устранены до 18 мая 2018 года, за исключением одного нарушения, устранить которое "MOSKVA metropolitan" самостоятельно не имеет возможности. Данное нарушение - "отсутствие противопожарного разрыва между зданием ТРЦ "MOSKVA metropolitan" и зданием кафе "Сарита" с южной стороны", - уточнили они.





По словам заместителя директора по правовым вопросам ТОО "MOSKVA metropolitan" Серика Сембаева, с мая по начало сентября 2018 года руководство ТРЦ "MOSKVA metropolitan" вело переговоры с собственником кафе "Сарита" на предмет мирного, добрососедского разрешения возникшей ситуации.





Исчерпав все средства досудебного урегулирования возникшей ситуации, 3 сентября 2018 года ТРЦ "MOSKVA metropolitan" была вынуждена подать исковое заявление в Ауэзовский районный суд №2 с требованием обязать ответчика устранить нарушения пункта 7.31 СНиП РК "Пожарная безопасность зданий и сооружений", пункта 6.1.6. СН РК 2.02-01-2014 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" и прав истца, путем демонтажа горючих отделочных материалов с фасада здания кафе по всему периметру и обязать ответчика - собственника кафе "Сарита", привести здание кафе в соответствие с документацией технической инвентаризации. Слушание по данному делу отложено на 6 ноября 2018 года", - сообщил он.





По мнению руководства ТРЦ "MOSKVA metropolitan" решение в суде апелляционной инстанции города Алматы в деле о нарушении требований норм и правил пожарной безопасности не может быть всесторонним и объективным, не принимая во внимание процесс в районном суде №2 Ауэзовского района города Алматы.





Торгово-развлекательный центр MOSKVA metropolitan открылся 10 сентября 2016 года. Общая площадь ТРЦ составляет 37 500 квадратных метров.





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