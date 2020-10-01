Победитель президентского кадрового резерва провел "Час добропорядочности"

Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня Агентство по противодействию коррупции презентовал "Час добропорядочности" в новом формате, передает Kazakhstan Today.

Данный "Час добропорядочности" отличился тем, что раскрыл для казахстанской молодежи новую личность, современника и успешного молодого лидера - Рената Бектурова", - сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы.

По данным агентства, Ренат Бектуров родился 13 октября 1984 года в Алматинской области. Член правления Astana International Exchange.

Работает 10 лет в сфере финансовых услуг. Участвовал в ряде знаковых сделок на рынке долгового капитала, таких как первый выпуск сукук (исламские ценные бумаги) в регионе СНГ.

Ренат имеет степень магистра в области банковского дела и финансов с отличием от Университета Лестера, а также степень сертифицированного финансового аналитика (CFA Charter Holder). Занял первое место в президентском молодежном кадровом резерве", - рассказали в ведомстве.

Бектуров в своей речи цитируя великого Абая, отметил: "Добропорядочность - это совокупность человеческих качеств, таких как разум и доброта, упорство, скромность и труд".

Также он призвал молодежь упорно трудиться, развиваться и быть патриотичными. По его мнению, секретным соусом успеха является - удача, но основной ингредиент - труд.

Он поделился своими жизненными ценностями, такими как справедливость и честность, которые позволили ему достичь успехов в личной жизни и карьере.

В ходе видеолекции зрители узнали, какой школьный учитель оказал на него наибольшее влияние, что является залогом успеха для молодежи, какие качества, по его мнению, определяют интеллектуальную нацию.

Как известно, основная цель акции "Час добропорядочности" - формирование у подрастающего поколения антикоррупционной культуры и привитие важнейших нравственных ценностей: честность, справедливость, порядочность и доверие", - добавили антикоррупционщики.





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