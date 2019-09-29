Победитель республиканского айтыса акынов в Костанае получит автомобиль

Костанай. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Костанайской области стартовали мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Беимбета Майлина. В честь этого события во Дворце молодежи Костаная проходит Республиканский айтыс акынов "Беимбеттін биігі", передает корреспондент агентства.

В конкурсе принимают участие акыны из Костаная, Аркалыка, Кызылорды, Алматы, Усть-Каменогорска, Нур-Султана, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Праздник ведет поэт, деятель культуры, председатель Международного союза акынов айтыса и жыршы-термеши, лауреат премии имени М. Макатаева Ерман Журсин.

В первый конкурсный день на сцену вышли семь пар акынов, во второй - шесть. По замыслу организаторов, в выступлениях акынов обязательно должны быть отражены факты из жизни и творческой деятельности Беимбета Майлина. Каждый из участников конкурса получит денежный приз в размере 200 тыс. тенге.

Главным призом творческого соревнования станет автомобиль. Обладатель второго места получит 700 тыс. тенге, а третьего - 500 тыс. тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства