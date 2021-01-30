Почти 2 млрд тенге за 2 месяца потратили из госбюджета на пассажиров без ПЦР-теста

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Примерно 2 млрд тенге за 2 месяца потратили из госбюджета на казахстанцев, прилетевших в страну без справки о прохождении ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

Первый канал " Евразия " выяснил, что одни только анализы на коронавирус в ноябре - декабре 2020 года обошлись казне в 637 млн тенге с лишним. Это на 45 834 человека, то есть почти по 14 тысяч тенге на каждого.

Кроме бесплатного ПЦР-теста, граждан, которые нарушают постановление главного санврача Казахстана, 2-3 дня содержат в гостиницах, бесплатно кормят. О точных расходах на это в госорганах не рассказали. Однако, исходя из цифр, содержавшихся в ответе, выяснилось, что 1 койка-день стоит порядка 13,5 тыс. тенге. Таким образом, 2-дневный стационар вместе с ПЦР-тестированием без малого 46 тыс. прилетевших - это 1 млрд 877 млн тенге государственных расходов. Казахстанцы, которые возвращаются домой без справки, ставят под угрозу здоровье других пассажиров, однако при этом не несут никакой ответственности. За прилёт без результатов ПЦР-теста их не штрафуют и не выставляют счёт за гостиницу и проведённый анализ, говорится в сюжете телеканала.

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