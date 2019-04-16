Почти 500 человек написали Тотальный диктант в Алматы

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Тотальный диктант состоялся 13 апреля 2019 года в Алматы. Его писали жители и гости южной столицы на 22 площадках, среди которых были Университет "Туран", Алматинский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, гимназия "Лика", Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического уклона, средняя школа № 32, театр "АРТ и Шок" и другие. В акции "Тотальный диктант - 2019" приняли участие 488 человек, передает Kazakhstan Today.

В качестве звёздных диктаторов выступили такие известные медийные персоны Алматы как Ботагоз Алдонгарова, Анастасия Тарасова, Евгений Жуманов, Толкын Забирова, Зухра Бердигожина, Татьяна Бендзь, Роман Жуков и другие. Команду русистов, проверяющих диктант, в Алматы возглавила известный филолог Анна Политикова, сообщили организаторы.

Консул Генерального консульства в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева выступила в качестве "диктатора" на площадке Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

80 участников самых разных возрастов и национальностей писали текст, посвящённый бессмертной поэме Николая Васильевича Гоголя "Мёртвые души", написанный известным российским писателем Павлом Басинским. Текст под названием "Простое сердце" не просто рассказывал о гоголевских персонажах, но и ставил глубокие философские вопросы, к разгадке которых человечество идёт вот уже более 200 лет.

Организаторы подчеркнули, что цель проводимой акции - показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех городах участники пишут разные части одного и того же текста в зависимости от временной зоны, к которой относится населенный пункт. Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же заранее определенному, централизованно разработанному сценарию. Во всех городах проверочные комиссии при проверке и оценке работ руководствуются одними и теми же заранее определенными, централизованно разработанными критериями.

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