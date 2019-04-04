Шымкент. 3 апреля. Kazakhstan Today - Почти 80 казахстанцев не могут вылететь из Дубая в Шымкент. Казахстанские дипломаты взяли ситуацию на контроль, передает Kazakhstan Today.

Мы должны были вылететь в Шымкент из Дубая, сели в самолет, прошли регистрацию, но за 5-10 минут до вылета пилот нам объявил, что якобы шымкентский аэропорт отказывается принимать наш борт. И нас сняли с самолета. Потом нас часов 6-7 держали в аэропорту. Притом самолет, в котором мы сидели, был наполовину только заполнен", - рассказал порталу Otyrar.kz Жандаулет Тлеубердиев, который вместе с супругой не может вылететь из Дубая в Шымкент.

По словам шымкентцев, находящихся в Дубае, c рейса сняли почти 80 человек.

Тлеубердиев добавил, что некоторые семьи, которые сняли с рейса, были с грудными детьми на руках. У многих уже закончились средства на покупку всего необходимого для малышей. Сейчас пассажиров расселили по отелям. Люди ждут рейса домой, но, по словам Жандаулета, туроператор огорошил их еще одной новостью.

Нам сказали, что отправят нас в другие страны, которые ближе - Кыргызстан, Узбекистан, а дальше якобы не их проблемы и люди должны добираться своим ходом", - сетует мужчина.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что казахстанские дипломаты в Дубаи взяли данный вопрос на особый контроль.

Никаких жалоб на данный момент нет. По информации авиакомпании Fly Dubai, все пассажиры, кто нуждался, размещены в гостинице и обеспечены питанием. Авиакомпания планирует предоставить альтернативу на вылет через Алматы, Бишкек и Ташкент. Предполагается, что все пассажиры уже завтра либо послезавтра вылетят в Казахстан", - проинформировал Смадияров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства