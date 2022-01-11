Почти во всех регионах Казахстана ЦОНы возобновили работу

АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы продолжается работа по обеспечению продовольственной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, предприятия по производству продуктов питания не пострадали в ходе беспорядков.

На сегодня три хлебопекарни - "Аксайнан", "Алматынан" и "Рузинан" - выпускают порядка 80 тонн социального хлеба в день. При этом цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне - 80-85 тенге за булку.

С 9 января крупный поставщик бакалейной продукции ТОО "Фирма "Ас-Ан" возобновил поставки подсолнечного масла, сахара, соли, рожек, риса, перловки и муки в торговые сети. С 10 января начаты поставки в 49 магазинов "У дома" Бостандыкского и Турксибского районов. Производители молочной продукции - ТОО "Солнечный", ТОО "АдалСут" и ТОО JLC, ТОО "Фуд Мастер", RG Brands ведут поставки в штатном режиме. ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "Алатау Кус" имеют достаточный объем запаса яиц на складах. На сегодня поставки ведутся во все торговые сети и крупные магазины. Сегодня начали работу 20 павильонов СПК. Также 9 января в сеть "Магнум" налажена поставка законтрактованных объемов овощей", - сообщили в штабе.

Там проинформировали, что в настоящее время продтовары реализуют следующие предприятия: ТОО "Фирма "Ас-Ан", АО "ЕФК" (бакалейная продукция), яйца всех категорий (ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "АлатауКус"), хлебобулочная продукция (ТОО "ХБК "Аксай", ТОО "Алматынан" и ТОО "Рузинан"), молочная продукция (ТОО "АдалСут", ТОО JLC, ТОО "ФудМастер", ТОО "МаслоДел", ТОО "Молочный завод "Солнечный"), консервированная продукция (ТОО "Прима Дистрибьюшн), переработчики мясной продукции (ТОО "Беккер и К", ТОО "МПЗ Бижан"), тепличные овощи (ТОО "BRBAPK").

Тем временем в Алматы продолжается работа по открытию торговых объектов.

Сегодня в городе функционируют 117 из 149 крупных и средних супермаркетов. В настоящее время открыты торговые объекты продовольственных сетей "Магнум", Small, "Тоймарт". С 19 января возобновит работу супермаркет Esentai Gourmet.

В сети "Магнум" из 68 супермаркетов работают 49. В сети Small работают все 28 магазинов, в сети "Тоймарт" из 23 магазинов работают 12, "Беккер и К" возобновили работу все 14 фирменных магазинов. В сети "Интерфуд" открыты пять магазинов из шести. Также работают три магазина "Галмарт", два "А-стор", супермаркеты "Юбилейный", "Столичный" (оба), "Метро", Carefood. Также в Алматы имеется 52 торговых рынка. По состоянию на 10 января из них было открыто десять - "Таусамалы", "Барыс-4", "Арыстан", "Алматы-1", "Айнабулак", "Карасу", "Жулдыз", "Турксиб", "Тастак", "Орбита". Остальные продовольственные и непродовольственные рынки начали работу сегодня. Пострадавших объектов не выявлено", - информирует штаб.

Из 220 АЗС в городе 10 января открыты 121. Совместно с ДП обеспечивается безопасность объектов. С 13 января планируется открыть дополнительно 33 несетевых частных АЗС и пять сетевых. Во время ЧП пострадала 61 АЗС, из них сгорела полностью одна, в Алатауском районе, на пересечении улиц Рыскулова - Школьная, сильно пострадали 15, частично - 45 АЗС.

Сегодня планировалось запустить шесть ТРЦ - "Глобус", "Спутник", "Достык плаза", "Ритц палас", "Алма-Ата", "Гранд парк" и 63 ТЦ и ТД.

Завтра готовы к открытию еще шесть ТРЦ - "Мега парк", "Атакент молл", "Март", Silkway city, "Форум", "Алатау". 14 объектов подлежат реконструкции - "Москва", ЦУМ, "Азия парк", "Алмалы", "Максима" и небольшие ТД, ТЦ.

Есентай молл" и "Мега Алма-Ата" на Розыбакиева, "Мега Парк" на Сейфуллина ожидают стабилизации ситуации в городе, после чего будут открыты для посещения.

Из объектов общественного питания в Алматы на сегодняшний день открыты 312 - в частности, крупные сетевые "Каганат", "Шафран", "Тагам", "Базилик" и "Пармеджано Груп", с рабочим графиком с 09.00 до 18.00 без реализации спиртных напитков до конца действия режима ЧП.

С сегодняшнего дня в городе планировалось открыть еще 450 объектов общепита (оставшиеся сетевые и частные одиночные). Всего на данный момент пострадало 15 объектов общественного питания.