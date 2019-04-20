Подъем уровней воды в реках ожидается в южных регионах из-за сильных дождей

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - Подъем уровней воды в реках ожидается в южных регионах Казахстана из-за сильных дождей, передает Kazakhstan Today.



"20-21 апреля в связи с прогнозом дождей, местами сильных, в Жамбылской, Туркестанской, 20-22 апреля в Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".



Кроме того, по информации синоптиков, 20 апреля в Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью гроза.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства