Подачу горячей воды ограничат в некоторых домах в Алматы

АЛМАТЫ. 3 июня - В Турксибском районе Алматы из-за ремонта водогрейного оборудования в котельных ограничат подачу горячей воды в ряд домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети", подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы будет ограничена.

С 7 по 11 июня в контурах улиц:

Суюнбая - Казакпаева - Белякова - Кожедуба;

Свердлова - Хабаровская - Таштитова - Орджоникидзе;

Сейфуллина - Терехина - Дулатова - Акана серэ;

Клары Цеткин - Спасская - Кустанайская - Нурсая.

С 7 по 18 июня подача горячей воды будет ограничена в микрорайоне Жулдыз-2, а также в контурах улиц Рихарда Зорге - Молдагалиева - Чехова - Акана серэ, Лавренева - Донентаева.

Эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период", - отметили в пресс-службе компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства