Подготовка к отопительному сезону: в двух областях не соблюдают сроки ремонта оборудования

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В ходе обсуждения вопросов подготовки к отопительному сезону 2022-2023 в правительстве выяснилось, что в ряде регионов не соблюдают сроки ремонта основного оборудования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Готовность электрических сетей оценивается в 70 % - по линиям и в 46 % - по подстанциям. Общая протяженность запланированных ремонтов линий электропередачи составляла 20 201 километр, а также 712 единиц высоковольтных подстанций. На сегодня выполнены ремонты на 14 047 километрах линий электропередачи и 331 подстанций. Ремонтные работы электрических сетей идут в соответствии с утвержденными графиками и завершатся в установленные сроки", - сообщил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

По состоянию на 2 сентября на электрических станциях АО "KEGOC" согласно графику завершены ремонтные работы на 4 энергоблоках, 25 котлах, 23 турбинах и на разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 27 котлах и 16 турбинах.

Согласно данным местных исполнительных органов, к новому отопительному периоду на 487 котельных центрального теплоснабжения отремонтировано и подготовлено 1073 котла, что составляет 90% от общего плана.

Вместе с тем отмечается несоблюдение сроков выполнения ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях.

Кроме того, есть регионы, где энергетическими предприятиями были перенесены капитальные ремонты на 2023 год: Карагандинская область, Мангистауская область и Шымкент", - уточнил Акчулаков.

В настоящее время, продолжил спикер, продолжается работа по накоплению топлива на электрических станциях, на складах энергоисточников запас угля составляет 3,9 млн тонн и 83 тысячи тонн мазута, это в целом соответствует утвержденным нормам.

В то же время, подчеркнул министр, не соответствует нормативный запас угля на 5 станциях: на Семейской ТЭЦ-1, Риддерской ТЭЦ, Шахтинской ТЭЦ-2, Жезказганской ТЭ, Петропавловской ТЭЦ.

Важным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. На сегодня задолженность перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 4 млрд 959 млн тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО "Богатырь-Комир" в общей сумме 2 млрд 479 млн тенге", - уточнил глава Минэнерго.

Согласно проведенному анализу готовности к осенне-зимнему периоду, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область, Мангистауская область, Акмолинская область, Павлодарская область, область Абай и Нур-Султан с учетом различных причин определены как регионы, требующие особого внимания по прохождению текущего отопительного сезона.

На заседании правительства стало также известно, что в августе 2022 года Министерством энергетики РК был утвержден график закрепления областей и Нур-Султан, Алматы и Шымкента за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке мазута на социально-производственные объекты и учреждения в осенне-зимний период 2022-2023 годы. В соответствии с заявками местных исполнительных органов в объеме 218,6 тысячи тонн по цене 115 000 тенге за тонну.

В завершение выступления Болат Акчулаков особое внимание уделил следующим проблемным вопросам: ремонтным работам на электростанциях и электрических сетях, которые необходимо выполнить в полном объеме; обеспечению нужного количества подвижного состава для накопления нормативного запаса топлива на энергоисточниках; снижению задолженности перед поставщиками топлива; принятию мер по снижению дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг перед поставщиками; своевременному подключению к системе теплоснабжения социальных и культурных объектов, населенных пунктов страны; обеспечению стабильной поставки угля и мазута на электрические станции, котельные и для нужд населения регионов в отопительный период, рассказали в пресс-службе МЭ РК.