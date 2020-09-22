Подозреваемых в коррупции в РК будут контролировать с помощью браслетов слежения

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Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба будет следить за подозреваемыми в коррупционных преступлениях с помощью электронных браслетов слежения, передает Kazakhstan Today.

С учетом успешного международного опыта агентством начато использование электронных средств слежения (браслетов) при избрании в отношении лиц мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей. 17 сентября данная практика впервые применена по решению специализированного следственного суда Караганды в отношении подозреваемого лица по уголовному делу при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемому разъяснены правила эксплуатации электронных средств слежения с принятием им на себя обязательств, связанных с его использованием. Также подконтрольное лицо прошло необходимое медицинское освидетельствование на предмет общего состояния здоровья и отсутствия у него противопоказаний к ношению браслета. Таким образом, круглосуточный мониторинг и контроль за местонахождением подозреваемых и обвиняемых при помощи новых электронных девайсов позволит оперативно реагировать на факты нарушений подозреваемыми условий меры пресечения и предупредить их попытки скрыться от следствия и суда", - сообщил помощник председателя агентства по вопросам цифровизации по внедрению электронных средств слежения Аслан Кусаинов.

По его словам, в ведомстве было организовано обучение сотрудников, ответственных за контроль и сопровождение системы.

В целом исключение человеческого фактора является важной составляющей в работе с гражданами, поэтому внедрение цифровых систем уже доказало свою состоятельность в вопросах сокращения расходов, связанных с выездами для проверки лиц по месту жительства. Это же касается чрезмерного ограничения личного пространства подконтрольного лица, связанного с постоянным наблюдением за ним (телефонные звонки, проверка нахождения на месте), особенно в кругу семьи", - сказал Кусаинов.

Он уточнил, что само устройство представляет из себя пассивный радиоэлектронный браслет нательного ношения (устанавливается на ноге подозреваемого (обвиняемого) с встроенной системой контроля от несанкционированного снятия и вскрытия корпуса. Браслет имеет сертификат соответствия по уровню токсичности и необходимые регламенты безопасности, а его вес составляет менее 80 граммов, что значительно минимизирует дискомфортные условия его ношения подконтрольным лицом. Попытка его снять или каким-либо образом механически воздействовать на его целостность приведёт к оповещению главного диспетчерского пункта и лиц, ответственных за сопровождение уголовного процесса. В случае необходимости верификации подконтрольного лица в системе предусмотрена функция проверки его биометрических данных.

Сам контроль лиц осуществляется посредством главного диспетчерского центра, расположенного в здании центрального аппарата агентства с обеспечением доступа территориальных подразделений. При этом администратор системы посредством нажатия на кнопку приведет систему в действие автоматического направления запроса для распознания внешнего описания и голоса объекта, после чего система оповестит заинтересованных лиц. В случае необходимости выезда лица за пределы дозволенного периметра (например, прибытие к органу уголовного преследования), администратором будет определен маршрут следования. Это касается и случаев передвижения объекта и по месту своей непосредственной деятельности. В комплект оборудования входят защищенная станция (в форме смартфона), электронный браслет, радиомаяки, снабженные акселерометром и гироскопом, фиксирующие любые противоправные действия подконтрольного лица", - проинформировал Кусаинов.

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