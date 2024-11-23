22.11.2024, 09:10 118751
Подписан приказ о переносе дней отдыха на Новый год
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подписан приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 21 ноября 2024 года "О переносе дня отдыха в 2025 году", предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года.
Перенести день отдыха с воскресенья, 5 января 2025 года, на пятницу, 3 января 2025 года", - говорится в документе.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе - с 1 по 3 января.
Приказ введен в действие с 21 ноября 2024.
Ранее сообщалось сколько дней отдыха ждет казахстанцев в декабре.
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22.11.2024, 21:12 24101
Сибирская язва в Атырау: пала еще одна корова, один человек госпитализирован
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Атырау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 жителей Атырау, контактировавших с погибшей от сибирской язвы коровой, находятся на карантине. 22 ноября одного из них госпитализировали из-за повышения температуры, сообщает "АЖ".
Как сообщил председатель крестьянского хозяйства "АсылАгро" Нуфтолла Кулбасов, несмотря на временное закрытие рынка, там остаются около 50 животных. У всех взяты образцы для анализов. Также сообщается, что 16 человек, контактировавших с животными, были изолированы и взяты под медицинское наблюдение.
Результаты анализов людей не готовы", - говорит глава областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат.
22 ноября стало известно, что одного человека все-таки госпитализировали в областную больницу с температурой, его анализы должны быть готовы 23 ноября.
21 ноября на рынке погибло еще одно животное, привезенное в Атырау из Курмангазинского района. Для выяснения причины смерти также были взяты образцы тканей животного. Днем ранее, 20 ноября, аким города Атырау Шакир Кейкин принял решение ввести карантин на территории животноводческого рынка "АсылАгро". Из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который приступил к дезинфекционным работам на рынках города: мероприятия направлены на предотвращение возможного распространения инфекции.
Контроль также усилен за другими животноводческими рынками города. Некоторые фермеры не верят, что животное погибло из-за сибирской язвы, отмечая, что оно поступило на рынок истощенным и ослабленным.
Порядка 15 контактных животных в данный момент находятся под динамическим наблюдением", - говорят в пресс-службе областного акимата.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
22.11.2024, 20:25 27921
В Актюбинской области спасли раненого лебедя
Птица не могла улететь из-за раненного крыла
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Актобе. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Раненого лебедя обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Птица несколько дней сидела на воде. Неравнодушные люди обратились за помощью к спасателям, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Прибывшие на место спасатели в первую очередь отправили к лебедю дрон с видеокамерой, чтобы визуально оценить состояние птицы. Оказалось, что у нее ранено крыло, поэтому она не могла взлететь.
Сотрудники МЧС направились к лебедю по льду. Птицу благополучно поймали, надев спасательный жилет, доставили отдел по чрезвычайным ситуациям. Лебедя забрали специалисты организации по защите животных.
Ранее в Бурабае спасли обессиленного пеликана.
22.11.2024, 19:36 32151
В Астане выявлены объекты незаконного строительства жилых комплексов
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявлены объекты незаконного строительства жилых комплексов, вкладчиками которых являются более 6 тыс. человек. На сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуется 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Судом удовлетворено 8 исков прокурора о взыскании объектов незавершенного строительства стоимостью свыше 7 млрд тенге.
51 застройщик, осуществляющий незаконную продажу квартир в строящихся жилых комплексах, привлечен к ответственности по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях.
Кроме того, добились демонтажа жилого комплекса Qurmangazy, в котором осуществлялось незаконное привлечение средств дольщиков при отсутствии разрешительной документации.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
22.11.2024, 15:58 50286
Объединяя историю: презентация монографии о казахстанско-российских взаимоотношениях состоится в Астане
Издание по-новому освещает многовековую историю взаимодействия народов Казахстана и России
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан в Астане состоится презентация монографии "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики", подготовленной авторским коллективом из Казахстана и России, сообщили в посольстве России в Казахстане.
Это уникальное издание, созданное в сотрудничестве ведущих казахстанских и российских ученых, предлагает новый взгляд на историю взаимодействия двух стран. Авторы книги - представители двух государств - объединили свои усилия, чтобы исследовать исторические процессы через объективные данные и достоверные факты", - рассказали организаторы мероприятия.
Как рассказали в центре аналитических исследований "Евразийский мониторинг", монография "Новый взгляд на старую эпоху" - это издание, которое по-новому освещает многовековую историю взаимодействия народов Казахстана и России. Книга создана для широкой аудитории, интересующейся историей, и приглашает читателей к увлекательному путешествию в прошлое через призму достоверных данных и фактов. Работа подчеркивает важность общих исторических связей, делая акцент на культурных, демографических и экономических аспектах, которые способствовали укреплению добрососедства и взаимопонимания.
Презентация состоится 26 ноября 2024 года, начало в 15.00 по адресу: "Қазмедиа орталығы", конференц-зал, 21-й этаж, Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 4. Контакты для аккредитации: телефон: +7 701 888 92 63; еmail: [email protected]; контактное лицо - Алибек Тажибаев.
22.11.2024, 15:41 52441
В Астане пройдет образовательная выставка "Учись в России"
Лучшие российские вузы от Калининграда до Владивостока готовы принять студентов из Республики Казахстан по квоте правительства Российской Федерации
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 23-24 ноября 2024 года состоится выставка университетов "Учись в России", сообщили в посольстве России в Казахстане.
Как рассказали организаторы, выставка университетов "Учись в России" - это день открытых дверей, где представители вузов РФ познакомят со всеми возможностями поступления, обучения и дальнейшего трудоустройства.
Лучшие российские вузы от Калининграда до Владивостока готовы принять студентов из Республики Казахстан по квоте правительства Российской Федерации. Вы можете пройти обучение по разным направлениям-от математических наук до актерского искусства. Студенты будут получать стипендию и смогут жить в общежитии", - рассказали в посольстве.
На выставке также можно узнать и о других вариантах поступления в российские университеты: по контракту или в рамках студенческих обменов.
Выставка пройдет в Русском доме по адресу: Астана, улица Кенесары, 39. Часы работы: 23 ноября - с 11.00 до 17.00; 24 ноября - с 10.00 до 16.00.
Посмотреть список университетов-участников выставки можно на официальном сайте. Для посещения выставки необходимо скачать бесплатный пригласительный билет.
22.11.2024, 10:36 107396
В EGov mobile появился опрос на тему перевода времени
Фото: скриншот с EGov mobile
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В приложении EGov mobile казахстанцам пришло уведомление о новом опросе, касающимся перевода времени. Он доступен в разделе "Опросы".
Гражданам предлагают ответить на следующие вопросы:
1. На что Вам чаще не хватает времени в течение дня?
2. Какую часть Вашего дня Вы считаете самой продуктивной?
3. Как Вы относитесь к идее более раннего открытия кафе и фитнес-центров в нашем городе? Это сделало бы Ваш день удобнее?
4. Что, на Ваш взгляд, следует сделать с установленным временем?
5. Какой часовой пояс оптимален лично для Вас?
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.
22.11.2024, 09:00 122866
В Актюбинской области осужден начальник локомотивного депо филиала "КТЖ - Грузовые перевозки"
Он подозревался в получении взятки
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Актобе. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мугалжарским районным судом Актюбинской области оглашен приговор в отношении начальника Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и других, сообщили в Антикоррупционной службе.
Он признан виновным в получении через посредника - менеджера по кадрам локомотивного депо взятки в сумме 1,5 млн тенге за трудоустройство лица на должность помощника машиниста тепловоза. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Этим же приговором посредник осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы, лицо, давшее взятку, и его пособник - к 3 годам лишения свободы.
Также осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
21.11.2024, 18:58 156451
В Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы
Фото: pexels.com
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Атырау. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 24 октября в хозяйство "АсылАгро" прибыла одна голова крупного рогатого скота. Согласно правилам, ее направили на карантин в отдельный отстойник, сообщает портал "Мой город".
12 ноября произошел падеж. У павшей коровы взяли пробы на возможные инфекции. 15 ноября, по предварительным данным, выявили признаки сибирской язвы. Убойный цех временно закрыли. 20 ноября на территории хозяйства "АсылАгро" ввели карантин. Скот вакцинируют и проводят полную дезинфекцию объекта. Санитарно-эпидемиологическая служба определяет круг контактных и обследует персонал", - пояснили в ветеринарной инспекции Атырауской области.
Также сообщается, что в профилактических целях областная ветеринарная лаборатория возьмет пробы на мясных рынках.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?