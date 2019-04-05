Поезд Астана-Нурлы жол - Риддер изменит маршрут следования

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - С 22 мая 2019 года АО "Пассажирские перевозки" будет изменен маршрут следования пассажирского поезда №375/376 сообщением Астана-Нурлы жол - Риддер через железнодорожный участок Семей - Шар - Оскемен (вместо Семей - Локоть - Оскемен), передает Kazakhstan Today.

Принимая во внимание многочисленные обращения в адрес перевозчика, проведена работа по согласованию с Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и акиматом Восточно-Казахстанской области по изменению маршрута следования пассажирского поезда №375/376 сообщением Астана-Нурлы жол - Риддер. Акиматом Восточно-Казахстанской области будут приняты меры и проведены все необходимые мероприятия по обеспечению перевозок автотранспортом пассажиров участка Семей - Локоть и Шемонаиха - Оскемен-1", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Изменение маршрута следования указанного поезда позволит сократить время в пути для пассажиров порядка 5 часов. Также исключаются длительные остановки в пунктах пропуска государственной границы, связанные с осуществлением досмотра. Время в пути составит 23.23.

Согласно новому расписанию, поезд отправляется со станции Астана-Нурлы жол в 19.30. Время прибытия на станцию Риддер - 18.07. Отправление со станции Риддер в 21.55 с прибытием на станцию Астана-Нурлы жол в 20.43.

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