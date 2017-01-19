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Погода без осадков ожидается в четверг на большей территории Казахстана19.01.2017
  • Фото: iclass.home-edu.ru
Общество  08:41
Астана. 19 января. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на севере, юге, в центре республики местами ожидается небольшой снег, сообщает "Казгидромет".

Местами ожидается туман, на юге гололед, усиление ветра. В Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Карагандинской, Алматинской области местами туман, в Алматинской области в районе Жаланшаколя усиление ветра до 18-23, ночью порывы 28 метров в секунду. в Южно-Казахстанской, Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, передает Kazakhstan Today.
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