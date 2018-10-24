Погода без осадков ожидается в среду на большей части Казахстана

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В среду на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Лишь на западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов местами пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, сообщает "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается туман. В Западно-Казахстанской, днем в Северо-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области - местами гололед.

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