Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана во вторник

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Во вторник, 3 марта, на большей части республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана все также будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке и юге страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, в центре и востоке РК - с низовой метелью", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается туман.





В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ночью ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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