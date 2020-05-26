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Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в понедельник

25.05.2020, 08:22 7993
Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - В понедельник, 25 мая, на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

Практически вся территория Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе республики под влиянием северо-западного циклона местами ожидаются небольшой кратковременный дождь, гроза, шквал. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке - пыльная буря", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра - ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. 
 
В Актюбинской области местами ожидаются гроза, шквал, днем усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, Туркестанской областях порывы 23 метров в секунду. 
 
Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, на юге Атырауской, Костанайской областях ожидается сильная жара.
 
В Восточно-Казахстанской области на севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 

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