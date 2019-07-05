Система Orphus

Погода без осадков ожидается сегодня лишь на юге и юго-западе Казахстана

04.07.2019, 08:46 6427
Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сегодня сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на юге, востоке - пыльная буря, лишь на юге, юго-западе республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
По данным "Казгидромета", в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами туман. В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра местами до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Павлодарской области местами ветер 15-20 метров в секунду.
 
В Кызылординской, местами Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая