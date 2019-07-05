Погода без осадков ожидается сегодня лишь на юге и юго-западе Казахстана

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сегодня сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на юге, востоке - пыльная буря, лишь на юге, юго-западе республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами туман. В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра местами до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Павлодарской области местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, местами Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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