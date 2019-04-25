Погода без осадков ожидается сегодня лишь на западе Казахстана

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге сильный дождь, лишь на западе погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге, в центре гроза, на юге возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылской области местами ожидается туман, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Туркестанской области местами возможен град, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

Днем в Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами туман. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами туман.

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