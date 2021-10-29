Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть республики будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке и востоке страны с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах сильные осадки (дождь, снег)", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе Акмолинской области, на горных перевалах Туркестанской области, днем на западе, северо-западе Костанайской области, ночью на юго-западе Восточно-Казахстанской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

На западе, в центре, на востоке Атырауской области, на севере Мангистауской области, в центре Актюбинской области, в центре и на востоке Карагандинской области, в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

На юге и западе Северо-Казахстанской области туман, усиление ветра ночью на юго-западе области до 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, днем на северо-западе области ветер 15-20 метров в секунду.



